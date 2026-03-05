UPCN destacó las recategorizaciones y remarca la importancia de la capacitación

REDACCIÓN ELONCE
Cristina Melgarejo, desde UPCN, explicó cómo funciona el procedimiento, cuáles son los requisitos y la importancia de la formación para acceder al beneficio. "Mientras más capacitados estén, mejor", dijeron.
Desde UPCN se refirieron al proceso de recategorizaciones que comenzó esta semana y que alcanzará a miles de trabajadores de la administración pública. En diálogo con Elonce, Cristina Melgarejo explicó cómo funciona el procedimiento, cuáles son los requisitos y la importancia de la formación para acceder al beneficio.
La dirigente remarcó que el sindicato viene trabajando en esta iniciativa desde el año pasado. “Nosotros apostamos desde el año pasado a un instructivo de recategorizaciones. Cuando pocos creían en este proceso, fuimos nosotros los que lo impulsamos y además impulsamos que sea por expediente digital”, dijo.
Según explicó, el proceso comenzó formalmente el lunes y los trabajadores ya están recibiendo las notificaciones correspondientes. “Puede ser en la aplicación Mi Trabajo, pero también puede ser por el correo, si están en condiciones y si cumplen la antigüedad, que es el primer requisito. Pero son dos los requisitos: antigüedad y capacitación”, remarcó.
Melgarejo detalló que el sistema se desarrollará en tres etapas y que el corte de antigüedad está claramente establecido: “La recategorización tiene tres etapas. El corte siempre va a ser el 30 de junio de 2025. Ahí hay que tener acreditada la antigüedad”.
En ese marco, indicó que quienes no completaron las capacitaciones en el primer plazo tendrán nuevas oportunidades. “A los compañeros que no pudieron hacer las capacitaciones hasta el 30 de noviembre de 2025, se les dio una segunda etapa, que fue hasta el 28 de febrero de 2026. Y ahora la tercera etapa va a incluir todo el año”, recordó.
Respecto al procedimiento dentro de la plataforma, señaló que los trabajadores deben cargar la documentación que acredite su formación: “Los compañeros que participaron de la primera etapa tienen que subir todos los cursos que hayan hecho, pero tienen que tener resolución ministerial. No es cualquier curso, tienen que estar reconocidos. Los nuestros, los que se hicieron en UPCN, están reconocidos todos. Todos tienen resolución, todos sirven para la capacitación”.
La referente sindical también remarcó que el sistema está diseñado para ser accesible. “Se va indicando, es un proceso fácil. Apenas se recibe por la app que sí están en condiciones, te va indicando cómo tenés que ir completando para poder subir los certificados. No es difícil. De todas maneras, si tienen inconvenientes, pueden acercarse y nosotros los ayudamos, que es lo que hemos estado haciendo todas estas mañanas”, agregó.
Melgarejo explicó además algunas dudas que surgieron entre los trabajadores en los últimos días y señaló que “los compañeros que se han capacitado durante enero y febrero y quieren subir los certificados, no van a poder, porque es para la segunda etapa, que es posterior a esta. No es que no sirvan esos cursos, no pueden subirlos ahora porque hay que concluir con la primera etapa”.
Sobre el alcance del proceso, se estima que miles de trabajadores podrían beneficiarse. Consultada al respecto, Melgarejo señaló: “Se hablaba de entre 8000 y 9000 personas en total. No tengo el número de cuántos serían de la primera etapa”.
Finalmente, la dirigente valoró el recorrido realizado para llegar a esta instancia y subrayó la importancia de la formación permanente. “Esto es fruto de un trabajo, de un recorrido que se viene haciendo para precisamente llegar a personal calificado”.
También comparó el nuevo sistema con lo que ocurría en años anteriores. “Normalmente se hacían las recategorizaciones una vez por cada gestión de gobierno. Este año se implementó con las capacitaciones, de las cuales nosotros siempre apoyamos porque creemos que cuanto más capacitado esté el compañero, no solo mejor presta el servicio, sino que es para uno mejor”, indicó.
En ese marco, recordó que el sindicato viene ampliando su oferta educativa desde hace años: “Hace más de 10 años que nosotros empezamos con las escuelas secundarias. Ahora hay muchísima variedad y oferta en oficios y para el afiliado es gratis. Les decimos que se acerquen, que lo puedan hacer. También creemos que esta va a ser la última recategorización, que ya después vamos a estar hablando de convenios colectivos de trabajo donde no vamos a esperar que el gobierno de turno nos otorgue o no las recategorizaciones, sino que ya va a estar estipulado. Y cuanto más capacitado esté el trabajador, le va a servir siempre”. Elonce.com