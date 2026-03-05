Seguridad Vial: Entre Ríos participó del Consejo Federal que reunió a autoridades de todo el país

La provincia de Entre Ríos participó de la reunión número 104 del Consejo Federal de Seguridad Vial, un encuentro que reunió en Rosario a autoridades de tránsito de distintas jurisdicciones del país. La actividad tuvo como objetivo analizar estrategias y coordinar acciones para mejorar la prevención en rutas y ciudades.

El espacio fue encabezado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que impulsa políticas públicas vinculadas al tránsito y la prevención de siniestros. En representación de Entre Ríos asistió la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle.

Durante el encuentro participaron representantes de 22 jurisdicciones del país, quienes intercambiaron experiencias y analizaron herramientas destinadas a fortalecer las políticas de Seguridad Vial en todo el territorio nacional.

Debate sobre políticas de tránsito

La reunión se desarrolló en la ciudad de Rosario y contó con la presencia del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega. También participó el subdirector del organismo, Nicolás Bottini.

El Consejo Federal de Seguridad Vial es el ámbito institucional que reúne a las máximas autoridades de tránsito del país. Allí se debaten estrategias conjuntas y se coordinan acciones entre provincias y organismos nacionales.

Entre Ríos en el encuentro de Seguridad Vial.

En la apertura del encuentro también estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El mandatario acompañó el inicio de la jornada que convocó a representantes de distintas regiones del país.

Temas analizados en la reunión

Durante el desarrollo de la jornada se abordaron diferentes temas vinculados con la gestión del tránsito y la prevención de siniestros. Entre los principales puntos se analizó la apertura de nuevos Centros Emisores de Licencias de conducir.

Además, se presentó el Plan Estival de Fiscalización 2026, iniciativa orientada a reforzar los controles vehiculares en rutas y corredores turísticos durante los períodos de mayor circulación.

Otro de los ejes analizados fue el funcionamiento de los observatorios viales locales y el desarrollo de sistemas de modernización tecnológica. Estas herramientas buscan mejorar la planificación y el análisis de datos vinculados con la Seguridad Vial.

El encuentro fue organizado por la Región Centro, integrada por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. La actividad permitió coordinar políticas comunes y avanzar en estrategias destinadas a reducir los índices de siniestralidad en las rutas del país.