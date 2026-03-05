Hospital San Martín: largas filas y alta demanda para conseguir turnos médicos

La demanda de atención en el Hospital San Martín de Paraná volvió a quedar en evidencia este jueves, cuando una gran cantidad de personas aguardaba en filas para realizar distintos trámites vinculados a la salud. Entre los pacientes había quienes buscaban turnos médicos, retirar estudios o realizar consultas en diferentes servicios.

Durante una recorrida por el lugar, varios usuarios del sistema público compartieron su experiencia y explicaron cuánto tiempo llevaban esperando para ser atendidos. Las opiniones coincidieron en que la atención médica es valorada, aunque el volumen de pacientes genera demoras.

Una mujer que aguardaba para sacar turno contó que se atiende en el hospital desde hace dos años y destacó el trabajo de los profesionales. “Es duro hacer todas las colas, pero la atención de los profesionales es maravillosa. Las guardias siempre me atendieron bien en urgencias”, señaló.

Pacientes que llegan desde distintos puntos de la provincia

Otra paciente que se encontraba en el hospital explicó que viajó desde Nogoyá para continuar con un tratamiento médico. En su ciudad no cuenta con la especialidad que necesita, por lo que debe trasladarse hasta Paraná.

Largas filas en el Hospital San Martín.

“Es la tercera vez que vengo. Allá en Nogoyá no hay hematólogo, por eso tengo que venir hasta acá”, relató mientras aguardaba la gestión de nuevos turnos para estudios vinculados a su tratamiento.

Entre quienes esperaban también había vecinos de la capital entrerriana que comenzaron a atenderse en el sistema público tras perder la cobertura de salud. Un hombre que llegó temprano al hospital explicó que la demanda es cada vez mayor.

Usuarios hablaron con Elonce.

“Hoy vine temprano, de las 5 de la mañana. Hay mucha gente, está muy complicado, pero hay que tener paciencia”, expresó. Además, señaló que antes contaba con obra social pero quedó desempleado junto a otros compañeros de trabajo.

La explicación desde el hospital

Desde la dirección del Hospital San Martín confirmaron que el incremento de pacientes es una realidad que se viene registrando en los últimos años. La directora del establecimiento, María Emilia Sattler, explicó que el hospital atiende en promedio unas 120.000 consultas ambulatorias por año.

Largas filas en el Hospital San Martín.

“El paciente recurre cada vez más al hospital y tratamos de dar respuesta a esa demanda”, sostuvo la funcionaria al referirse al crecimiento del sistema público de salud tras la pandemia.

Sattler explicó que algunas especialidades registran demoras debido a la alta demanda, como ocurre con el servicio de endocrinología. Según indicó, el Hospital San Martín cuenta con el único servicio especializado en esa área dentro de la red pública de la costa del Paraná.

Para mejorar la organización de la atención, el hospital implementó un sistema de reconfirmación de turnos con el objetivo de reducir el ausentismo. Además, se evalúa incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión y disminuir las filas en el ingreso al establecimiento.