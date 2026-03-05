Campaña solidaria: Paraná Rowing Club junta útiles escolares y ropa para merenderos de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las donaciones se recibirán hasta el 14 de marzo en las distintas sedes del club. Se puede colaborar con útiles escolares, ropa y calzado. También reciben alimentos no perecedero o dinero para comprar insumos para la copa de leche, supo Elonce.
El Paraná Rowing Club realiza una nueva acción solidaria dentro del marco de su agenda de verano. En este caso, el objetivo es recolectar útiles escolares, ropa y calzado para niños y niñas que asisten a distintos merenderos de la ciudad.
La iniciativa forma parte del programa Rowing Solidario, que trabaja durante todo el año con acciones solidarias y está abierta a toda la comunidad, no solo a los socios del club.
Viviana Aguilar, secretaria de la Comisión Directiva, explicó a Elonce que “invitamos a todos los que tengan algún elemento y útiles escolares a acercarse para colaborar y ayudar a nuestros merenderos”.
La campaña se realiza junto con la organización Mitre Activa, con la que el club tutela 12 merenderos, recibiendo aportes de los socios y de la comunidad.
“A los merenderos constantemente le estamos aportando lo que el socio nos trae, pero en este caso, esta campaña de recolección de útiles está abierta a toda la comunidad paranaense, para que todos puedan dejar sus donaciones en cualquiera de las sedes del Paraná Rowing Club”, remarcó.
Aguilar destacó la importancia de acercarse a los barrios y visibilizar las necesidades: “No es solamente el inicio de clases lo que motiva esta campaña específica, sino estar en los barrios, en el territorio, ir a los merenderos, evidenciar las necesidades. Se ve cada vez más necesidad. Estamos invitando no solo a traer útiles escolares, sino también zapatillas, medias, ropa de abrigo, todo lo que puedan. A nosotros todos nos sirve, porque son 12 merenderos con muchos chicos”.
Asimismo, explicó cómo pueden colaborar todos los interesados: “En las porterías del club estamos recibiendo permanentemente todos los aportes que nos están trayendo. Hasta el 14 de marzo nosotros estamos recolectando útiles escolares, zapatillas, medias, buzos, remeras y demás”.
Además de los aportes materiales, la campaña permite contribuciones económicas para proveer alimentos a los merenderos: “También invitamos a ser padrinos y madrinas de los merenderos, muchos aportan dinero. Con ello podemos comprar leche, harina, cacao y azúcar, que es lo que normalmente estamos llevando todos los meses a los merenderos para proveer a los chicos de una copa de leche”. Elonce.com
Dónde colaborar
-Sede central: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 hs, sábados de 09:00 a 12:00 hs. Ubicación: Av. Costanera S/N
-Sede La Tortuguita: Lunes a domingo de 08:00 a 22:00 hs. Ubicación: Av. Circunvalación J. Hernández 1100
-Sede El Yarará: Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 hs. Ubicación: Gdor. Dr. Héctor D. Maya
-Sede La Playa: Ubicación: Av. Costanera S/N