50 años del golpe de 1976: la Multisectorial de Derechos Humanos organiza la marcha en Paraná

En la sede de ATE Paraná se llevó a cabo una reunión organizativa de cara al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año marca los 50 años del golpe de Estado de 1976. Luz Piérola, referente de la Multisectorial de Derechos Humanos, detalló el trabajo que realizaron en la planificación de la marcha y otras actividades conmemorativas.

“Son 50 años del genocidio más atroz. Hoy se profundizan estas políticas, los mismos responsables civiles de la dictadura siguen estando en el gobierno. Nos convoca repudiar las políticas de barbarie actuales contra jubilados, discapacitados y trabajadores”, explicó Piérola.

“Recordar a nuestros 30.000 desaparecidos, decir dónde están, qué pasó con los jóvenes que todavía no recuperan su identidad, también es hablar de lo que nos faltó hacer”, afirmó.

La reunión contó con representantes de diversas organizaciones que organizarán la lectura del documento oficial y coordinarán recorridos por los distintos centros de memoria de la ciudad. “Queremos saber cuál fue el destino final de nuestros seres queridos”, agregó Piérola.

Actividades y recorridos conmemorativos

Entre las actividades previstas se destacan la marcha del 8M el 9 de marzo, los recorridos por seis centros clandestinos de detención, en los que participarán escuelas secundarias y colectivos de memoria del 17 a 20 de marzo.

Pueden inscribirse para los turnos de 9 y 16, permitiendo la asistencia organizada y educativa de estudiantes y vecinos.

También, este jueves se presentará la bandera de las Bordadoras por la Memoria, con más de 300 nombres de desaparecidos, que permanecerá expuesta hasta el 20 de marzo en el Centro Cultural Juan L. Ortíz. “Esto es un trabajo colectivo hermoso de recuperar estos nombres, estas vidas que realmente lo llevan en el bordado, pero que cada año reivindicamos y traemos porque la memoria va a continuar”, señaló Piérola.

Multisectorial de Derechos Humanos marcharán el 24 de marzo

La referente enfatizó la importancia de mantener viva la memoria y denunciar las políticas actuales que, según indicó, replican formas de injusticia social. “No vamos a aflojar, no vamos a dar ningún paso atrás. Queremos que los que dieron su vida realmente puedan dormir o estar en paz porque estamos construyendo una Argentina distinta. Otro mundo es posible”, concluyó.