 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Torneo Apertura

Boca derrota a Lanús 1-0 con un gol de Santiago Ascacibar

En La Fortaleza, Lanús, vigente campeón de la Recopa Sudamericana, se enfrenta a Boca Juniors en un partido pendiente del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

4 de Marzo de 2026
Paredes vuelve a la titularidad.
Paredes vuelve a la titularidad. Foto: X oficial de Boca.

REDACCIÓN ELONCE

En La Fortaleza, Lanús, vigente campeón de la Recopa Sudamericana, se enfrenta a Boca Juniors en un partido pendiente del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

Desde las 21:00 horas, Lanús y Boca se enfrentan en el marco de un partido pendiente del Torneo Apertura 2026 en La Fortaleza. Ambos se encuentran fuera de la zona de clasificación en la Zona A.

 

El Granate llega con el impulso tras ser el campeón de la Recopa Sudamericana 2026 frente a Flamengo, justamente el jueves de la semana pasada. La mala noticia es que ya no cuenta con Rodrigo Castillo, a quien vendió por 10 millones de dólares al Fluminense de Brasil.

 

Por otra parte, Boca llega con la urgencia de volver a ganar tras cosechar tres empates consecutivos en La Bombonera. En esta ocasión, sabe que Claudio Úbeda está al borde de ser sacado del cargo y una derrota podría dejarlo fuera.

 

Las incidencias del partido

 

14 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar encajó una volea en la medialuna que se desvió en la espalda de José Canale, desorientó a Losada y se incrustó en un ángulo.

 

6 minutos: tímido intento de Merentiel

La Bestia se vio sorprendido por un mal cálculo de José Canale y ejecutó un cabezazo que se fue a varios metros del arco defendido por Nahuel Losada.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

 

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Temas:

Boca Lanús Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso