Boca derrota a Lanús 1-0 con un gol de Santiago Ascacibar

REDACCIÓN ELONCE
En La Fortaleza, Lanús, vigente campeón de la Recopa Sudamericana, se enfrenta a Boca Juniors en un partido pendiente del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.
Desde las 21:00 horas, Lanús y Boca se enfrentan en el marco de un partido pendiente del Torneo Apertura 2026 en La Fortaleza. Ambos se encuentran fuera de la zona de clasificación en la Zona A.
El Granate llega con el impulso tras ser el campeón de la Recopa Sudamericana 2026 frente a Flamengo, justamente el jueves de la semana pasada. La mala noticia es que ya no cuenta con Rodrigo Castillo, a quien vendió por 10 millones de dólares al Fluminense de Brasil.
Por otra parte, Boca llega con la urgencia de volver a ganar tras cosechar tres empates consecutivos en La Bombonera. En esta ocasión, sabe que Claudio Úbeda está al borde de ser sacado del cargo y una derrota podría dejarlo fuera.
Las incidencias del partido
14 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar encajó una volea en la medialuna que se desvió en la espalda de José Canale, desorientó a Losada y se incrustó en un ángulo.
6 minutos: tímido intento de Merentiel
La Bestia se vio sorprendido por un mal cálculo de José Canale y ejecutó un cabezazo que se fue a varios metros del arco defendido por Nahuel Losada.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.