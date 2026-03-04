Rescate en Paraná: bomberos voluntarios asistieron a un hombre descompensado en altura

REDACCIÓN ELONCE
Bomberos Voluntarios de Paraná rescataron a un hombre de 70 años que se descompensó mientras trabajaba sobre el techo de una vivienda. Jonathan Flor, miembro de la organización, confirmó que el señor fue trasladado a un centro de salud.
Una intervención de los Bomberos Voluntarios de Paraná permitió asistir a un hombre de aproximadamente 70 años que se descompensó mientras realizaba trabajos sobre el techo de una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 16 en inmediaciones de calles Villa Tabossi y Villa Oro Verde en barrio Jardínes del Sur.
Según explicó a Elonce el bombero Jonathan Flor, el cuartel recibió un llamado del servicio de emergencias 107 solicitando colaboración para la extracción del hombre, que se encontraba en el techo de un segundo piso tras sufrir una descompensación.
“Estaba arriba del techo de un segundo piso. Al llegar, se desplazaron los elementos de seguridad necesarios como arneses y sogas para poder bajar a la víctima”, detalló.
Trabajo conjunto y operativo seguro
De acuerdo al testimonio del bombero, el hombre habría sufrido un cuadro vinculado a una baja de azúcar tras varias horas de exposición al sol. “El hombre estaba trabajando arriba del techo desde las 8”, explicó.
El operativo se realizó en conjunto con el servicio de emergencias. “La ambulancia en el lugar esperó a que rescatemos al hombre para trasladarlo al centro de salud Corrales para hacerle un chequeo”.
En cuanto a las dificultades, Flor indicó que el hombre pudo colaborar en el descenso. “Se pudo mover por sus propios medios. Se le puso un arnés y se lo ató a una soga para poder bajarlo con más seguridad. Se encuentra fuera de peligro en este momento”.
Recomendaciones para trabajos en altura
El bombero aprovechó la ocasión para dejar un mensaje preventivo a la comunidad, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.
“Se recomienda trabajar con los elementos de seguridad. En estos días de calor, hay que tratar de no trabajar todo el día y tomarse un descanso, tomar agua y volver a trabajar cuando baje un poco el sol”.
Además, remarcó la importancia de escuchar las señales del cuerpo. “Si sentís que no estás bien de salud, no subir. Es mejor prevenir que después lamentar un accidente”.