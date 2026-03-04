El gobierno y los gremios se reunieron para conocer detalles sobre el proyecto de Reforma Previsional

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno mantuvo este miércoles una reunión informativa con gremios para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que enviará a la Legislatura. AJER, Agmer, AMET, UDA y Sadop opinaron al respecto.
El Gobierno mantuvo este miércoles una reunión informativa con gremios para presentar los lineamientos del proyecto de reforma previsional que enviará a la Legislatura. La edad jubilatoria, los aportes al sistema y el cálculo del 82% móvil aparecen entre los ejes centrales del debate.
Según se informó, se trató de una reunión informativa en la que se presentaron los lineamientos centrales de la reforma previsional.
La convocatoria fue definida como una instancia informativa previa al envío formal del proyecto que busca modificar la Ley Nº 8.732, norma que estructura el sistema previsional entrerriano.
AJER
José María Segura, secretario general de AJER, dijo a Elonce que “hay preocupación compartida en relación al régimen estructural de la Caja, en relación a la cantidad de trabajadores activos para sostener el pago de las jubilaciones de los pasivos, en lo que seguramente hay diferencias”.
Mencionó que “esta fue la presentación de los lineamientos generales, fue una reunión larga, bastante detallada. Estamos esperando tener acceso al proyecto que nos van a facilitar en las próximas horas”.
Remarcó que la preocupación de los gremios “es la modificación de cómo se le va a pagar a los jubilados, la actualización de sus haberes jubilatorios. El gobierno manifestó que quieren modificar el cálculo de la paritaria, es decir, que el mismo aumento que recibe el activo lo recibe el jubilado a un índice que no está claro. La principal preocupación es cómo se va a componer o calcular. Esperamos tener acceso al detalle del proyecto para poder este seguir avanzando en algunos otros puntos”.
AGMER
El titular de Agmer, Abel Antivero, indicó que “quedamos con preocupación, pero ponemos en valor la convocatoria, el interés del Poder Ejecutivo provincial de dar a conocer un informe sobre la iniciativa y sobre cómo avanzaría la reforma a los sectores gremiales. Es algo positivo porque lo queríamos saber de primera mano. Hace mucho tiempo que le venimos pidiendo a diferentes funcionarios que están hablando de esto para que nos den a conocer cuáles serían las modificatorias y el borrador”.
“Hemos manifestado que, de acuerdo y en función de nuestros diferentes sectores, no estamos de acuerdo con una reforma previsional. Sí tenemos la iniciativa de seguir participando porque habría un nuevo capítulo en cuanto a un encuentro semejante, pero no significa que acordemos con una reforma previsional”, agregó.
UDA
Por su parte, Mirta Raya, titular de UDA, manifestó que “lo que estuvimos charlando es acerca de las modificaciones que se quieren hacer al sistema jubilatorio. Hay un borrador que ya están elaborando, y solicitamos que nos hagan llegar, respecto a cómo quieren modificar el sistema histórico. Sabemos de los déficits de la Caja y también de los porcentajes que tienen, que en nuestro caso los docentes, han tenido que hacer frente con su salario para después poder tener una jubilación digna. Esperamos que se ese borrador que nos van a facilitar contemple todos esos aportes para luego tener una jubilación digna”.
AMET
Andrés Bessel, secretario general de AMET, indicó que “se habló de la decisión política del gobierno de la provincia de atacar un déficit que consideran que no puede seguir manteniéndose. Lo que han dicho, de palabra, es algunos puntos importantes de lo que quieren encuadrar dentro de la ley que van a presentar en la legislatura. Nosotros hemos estado dispuestos a trabajar con el presidente de la Caja de Jubilaciones, una vez que tengamos en nuestro poder el borrador y que los Contadores puedan ver y apreciar de qué se tratan las modificaciones”.
“Por supuesto que vamos a seguir el tema dentro de la Legislatura, porque no queremos que pase como sucedió en el Senado de la Nación, donde los senadores levantaron la mano donde se reducía el salario a la gente enferma. No estaremos solo en el lanzamiento, sino que seguiremos todo el proceso y también controlaremos lo que finalmente se vote en la legislatura entrerriana”, remarcó.
SADOP
En tanto, Alejandra Frank, de SADOP, opinó que “participamos viendo las distintas posturas y seguiremos este proyecto, tratando de acompañar y también llevando información a los trabajadores, a quienes generan incertidumbre los posibles cambios del sistema previsional”.