“A estudiar se ha dicho”: Escuela Estrada recibe útiles, ropa y calzado para sus alumnos

La comunidad educativa de la Escuela Nº 96 “José Manuel Estrada” de Paraná es una de las beneficiarias de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho” -que impulsan Fundación La Delfina, junto a Ayudar Hace Bien- para recolectar útiles escolares y apoyar a instituciones educativas de la ciudad durante todo el mes de marzo.

La directora de la institución, María Isabel Monzón, explicó a Elonce que la escuela recibe alumnos provenientes de distintos barrios y zonas cercanas, lo que implica una diversidad de realidades sociales entre las familias. En ese marco, la iniciativa solidaria busca reunir donaciones para apoyar a los estudiantes durante el ciclo lectivo que acaba de comenzar.

Una comunidad educativa diversa

Monzón señaló que la institución recibe alumnos de zonas como Macarone, Villa Almendral, Puerto Sánchez y El Morro. “Es una institución donde recibimos chicos de distintas realidades y muchas veces las familias necesitan una ayuda para que puedan transitar el ciclo lectivo de una forma digna”, expresó.

La directora remarcó que, en el contexto actual, a muchas familias se les dificulta adquirir los elementos básicos necesarios para el inicio de clases. Por ese motivo, valoró el acompañamiento de la comunidad y de distintas iniciativas solidarias que buscan colaborar con la escuela.

Qué donaciones se necesitan

Entre los principales elementos solicitados se encuentran útiles escolares básicos como lápices negros, lápices de colores, cuadernos, sacapuntas y mochilas.

La directora indicó que, si bien se trata de elementos simples, muchas veces representan un gasto importante para las familias. “Un lápiz negro o de colores o un cuaderno pueden parecer algo básico, pero hoy hay familias a las que les cuesta mucho poder comprar esos elementos”, explicó.

Ropa y calzado para los estudiantes

Además de útiles, la escuela también recibe donaciones de ropa y calzado escolar.

Entre las prendas más solicitadas se encuentran zapatillas, medias y remeras de colores neutros, especialmente blancas o grises. Desde la institución señalaron que no es obligatorio el uso de guardapolvo específico, por lo que cualquier prenda adecuada para asistir a clases puede ser útil.

“Las zapatillas y la ropa suelen faltar a mitad de año, por eso también pedimos ese tipo de donaciones”, comentó Monzón. En ese sentido, la directora destacó que cualquier aporte resulta valioso para ayudar a los alumnos que lo necesiten.

Cómo colaborar con la campaña

Las donaciones pueden acercarse a la escuela, ubicada en la esquina de avenidas Laurencena y Ramírez, de lunes a viernes entre las 11 y las 16 horas.

Además, la institución dispuso un contacto telefónico para coordinar la recepción de donaciones en caso de que las personas no puedan acercarse en ese horario.

Los interesados en colaborar deben comunicarse con la secretaria escolar a través de WhatsApp al 343 6214807 (solo mensajes).

Y un docente de la escuela se encarga de recibir y organizar los aportes solidarios destinados a los estudiantes.

Desde la institución destacaron que la comunidad educativa mantiene un vínculo cercano con las familias, lo que permite identificar rápidamente las necesidades de los alumnos.

Un año centenario para la escuela Estrada

El inicio del ciclo lectivo 2026 coincide con un momento importante para la historia de la institución. Es que la Escuela Estrada cumplirá 100 años de trayectoria educativa, un aniversario que será celebrado con diversas actividades. “Este año nos atraviesa con mucha emoción porque cumplimos 100 años, y no son muchas las instituciones que llegan a esa edad”, expresó la directora.

Según adelantaron desde la escuela, el centenario será una oportunidad para reunir a la comunidad educativa, exalumnos y familias que han formado parte de la historia de la institución.