Tras el paro docente y la lluvia, los alumnos volvieron a clases con entusiasmo

Luego del paro docente y la lluvia que retrasaron el inicio de la semana, este miércoles los alumnos regresaron a las aulas de la Escuela Normal “José María Torres” con mochilas, sonrisas y abrazos entre compañeros
Tras dos jornadas de paro docente y las lluvias registradas el martes, los estudiantes de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná volvieron este miércoles a las aulas con normalidad. El regreso estuvo marcado por el entusiasmo de los chicos y el reencuentro con compañeros y docentes en el inicio efectivo del ciclo lectivo.
Elonce estuvo presente durante el ingreso de los alumnos, en un momento cargado de expectativa y emoción, mientras familias y docentes acompañaban el comienzo de la jornada escolar.
Si bien el ciclo lectivo había comenzado formalmente el lunes, las medidas de fuerza docentes y las condiciones climáticas habían impedido que muchos estudiantes iniciaran las clases con normalidad.
El reencuentro con los estudiantes
En la mañana de este miércoles, los pasillos y patios de la escuela volvieron a llenarse de mochilas, saludos y charlas entre compañeros que no se veían desde el cierre del año pasado.
Para los docentes, el primer día efectivo de clases representa también el inicio de un proceso de conocimiento y adaptación con cada grupo. Un docente de cuarto grado explicó a Elonce que el encuentro con los estudiantes genera expectativas y entusiasmo.
“El ciclo lectivo arrancó el lunes, pero recién ahora nos estamos encontrando con la mayoría de los estudiantes. Hay mucha ansiedad y muchas ganas de empezar este nuevo año con un grupo nuevo y comenzar a conocernos día a día”, expresó.
Un inicio con juegos y actividades
Según detalló el docente, las primeras jornadas de clases suelen estar dedicadas a generar vínculos entre los alumnos y a construir un clima de confianza en el aula.
“Arrancamos con mucho juego, con actividades para conocernos y encontrarnos. La idea es que los chicos puedan vincularse entre ellos y empezar a conocerse”, explicó.
También señaló que el comienzo de un nuevo ciclo escolar siempre implica desafíos para los estudiantes, pero que el objetivo es acompañarlos en ese proceso.
“Los niños inician un nuevo ciclo que seguramente viene cargado de desafíos. Lo importante es que puedan transitarlos de a poco y que nosotros podamos acompañarlos de la mejor manera”, agregó.
Expectativa y alegría entre los estudiantes
Entre los alumnos, la expectativa por volver a la escuela se mezclaba con la emoción del reencuentro con amigos. Valentina, una de las estudiantes, contó que estaba feliz por el inicio de las clases.
“Estoy muy emocionada. Extrañé mucho a mis amigas del año pasado”, relató. La niña explicó que muchos de los compañeros ya se conocen desde el jardín de infantes y que solían encontrarse en los recreos.
Para otros alumno, el regreso a la rutina escolar implica volver a acostumbrarse a madrugar. Francesco, uno de los alumnos, reconoció que levantarse temprano cuesta un poco después de las vacaciones. “Sí, cuesta arrancar temprano”, admitió. Sin embargo, aseguró que con el correr de la mañana la jornada se hace más llevadera.
Entre la escuela y las actividades
Muchos de los chicos también comentaron que, además de la escuela, realizan actividades por la tarde. Entre las más mencionadas aparece el fútbol, una de las prácticas deportivas más elegidas por los estudiantes. Mientras tanto, otros ya piensan en lo que vendrá durante el año escolar: nuevas materias, proyectos y aprendizajes.
El regreso a las aulas dejó escenas cotidianas pero significativas: padres acompañando en la puerta de la escuela, mochilas nuevas, risas en los recreos y docentes organizando las primeras actividades del año.
Después de los días de paro y de la lluvia que afectó el inicio de la semana, el miércoles marcó finalmente el comienzo real de las clases para muchos estudiantes.
Con entusiasmo y curiosidad, los niños comenzaron a transitar un nuevo ciclo escolar que promete desafíos, aprendizajes y nuevos vínculos dentro del aula.