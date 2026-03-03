Joven paranaense rifa entradas y pasajes a la Bombonera para costear su operación ocular

REDACCIÓN ELONCE
Con especial apoyo de clubes de futbol rivales de Paraná, la comunidad se moviliza en una campaña solidaria encabezada por una joven paranaense que necesita costear su operación en los ojos. Lanzó una rifa: el premio son dos pasajes y dos entradas a la Bombonera.
Rifan pasajes y entradas a la Bombonera. En un ejemplo de solidaridad que supera las rivalidades deportivas, Daniela Fernández, profesora de inferiores del Club Sportivo Urquiza e hija del vicepresidente del Club Peñarol, lanzó una campaña para costear su operación en los ojos.
“Me tengo que operar de Queratacono, que tengo en los dos ojos. Ya fui operada del ojo derecho el 14 de marzo de 2025. Me costó 5 millones y no tengo mutual. Me implantaron unos anillos. Ahora me tocaba hacerme un crosslinking corneal”, contó a Elonce.
“Hace dos semanas fui a hacerme un estudio que se llama Pentacam en ambas córneas, y el ojo sano izquierdo empeoró muchísimo en un año. Por eso me dijeron que era necesario hacer el crosslinking lo antes posible para poder evitar la operación. Si los ojos no quedan bien, tendré que acudir al trasplante de córnea”, relató.
Colaboración entre clubes y acciones solidarias
La campaña solidaria unió a los clubes rivales de Paraná y cuenta con el apoyo de hinchas y de Boca Juniors. La joven paranaense explicó: “Estamos haciendo una rifa. Le agradezco a los Xeneizes que me donaron dos pasajes a la Bombonera con entradas. Será para el partido del 12 de abril, contra Independiente. También estamos armando para el 24 de marzo un encuentro de fútbol infantil en el Club Peñarol”.
El sorteo del viaje a la Bombonera ha generado gran repercusión entre la comunidad. “La gente está enloquecida con ese premio”, aseguró Daniela. La joven también indicó cómo colaborar: “Pueden abonar lo que esté a su alcance o adquirir un número para la rifa. Además, hay un bono contribución con 18 premios. Yo estoy en Instagram como @fernandez_dani o en Facebook Fernández Daniela para quien desee contactarse”.
Daniela también destacó la importancia de la operación para su vida cotidiana: “Espero la ayuda de todos. Con poquito me ayudan a llegar al monto y a poder operarme. La vista es algo que necesitamos para el día a día y yo estoy viendo con un solo ojo. Se me está complicando bastante poder disfrutar de la vida”.
Fe y agradecimiento de la familia
El papá de Daniela, Macedonio, también destacó la fe y gratitud familiar. “Estamos en oración y tenemos mucha fe en Dios de que todo va a salir bien. Quiero agradecerle a la presidenta del Club Sportivo Urquiza, María Galván, y al presidente del Club Peñarol, Jorge Montenegro. La verdad que me emociona”.
Macedonio resaltó la unión de la comunidad: “Somos nacidos y criados en el barrio. Somos todos rivales en la cancha, pero en la vida somos amigos. Paraná es una ciudad muy solidaria”.
Gracias a esta colaboración entre clubes, hinchas y vecinos, Daniela Fernández espera reunir los fondos necesarios para continuar su tratamiento y mejorar su calidad de vida.