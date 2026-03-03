Juan Antonio Ferreyra llega a Paraná con "JAF Full Band"

REDACCIÓN ELONCE
Juan Antonio Ferreyra regresa a la capital entrerriana con "JAF Full Band" para presentarse en el Teatro 3 de Febrero y reencontrarse con un público que lo acompaña desde hace décadas.
En diálogo exclusivo con Elonce, Juan Antonio Ferreyra anticipó lo que será su show del próximo 28 de marzo en Paraná y dejó en claro que el vínculo con la ciudad es profundo y sostenido en el tiempo. “Llevo lo mejor de mí, como siempre. Me presento con mi banda, un cuarteto doble guitarra bajo y batería”, afirmó.
Un show potente y un agradecimiento permanente
El músico adelantó que llegará con toda la fuerza de su banda. “Tiene un sonido que me gustó a mí de los años 70 y 80. Una bomba de rock and roll”, aseguró.
Pero más allá del sonido, puso el foco en la gratitud hacia el público entrerriano: “Llevo un agradecimiento muy grande a gente de la zona, del interior de la provincia, de Crespo, de María Luisa. Toda la vida me han recibido con los brazos abiertos”.
Y agregó con emoción: “Quiero agradecerlo subiendo el escenario y dando el 100% de lo que tengo, de mi energía humana”.
“Me vienen a ver familias cuyos padre y madre se conocieron cuando el tipo le cantaba a su novia una canción mía hace 35 años y hoy me vienen a ver con sus hijos. Soy muy afortunado. Tengo que reconocer que soy profesional gracias a todos mis fanáticos que han apoyado mi carrera”, destacó.
Influencias, respeto y legado
Al hablar de sus raíces musicales, JAF fue claro: “Soy fanático del rhythm and blues y del rock and roll, pero hay muchas otras alternativas musicales en el mundo entero que me atraen mucho también. El folklore argentino es sumamente rico en matices musicales, pero a mí no me sale bien. Entonces, prefiero tocar donde yo me siento cómodo”.
También destacó a los grandes referentes que lo marcaron: “Yo no puedo hablar de B.B. King como número uno sin dejar de hablar de Nino Bravo o Joan Manuel Serrat también como números uno, o, por ejemplo, de Carlos Gardel o de Atahualpa Yupanqui o de don José Larralde como números uno también”.
Para el guitarrista, el aprendizaje trasciende lo artístico: “Todos los grandes maestros a mí me han enseñado muchas cosas y sobre todo me han enseñado cómo es que debo comportarme de manera social cuando la guitarra está enfundada”.
“Si tengo un excelente trato con mis fanáticos, puedo construir una relación que sea longeva, que sea duradera, que pase el umbral del tiempo”, reflexionó.
El Teatro 3 de Febrero y un repertorio infaltable
La cita será en el coliseo mayor de la ciudad, el Teatro 3 de Febrero. En cuanto al repertorio, fue contundente: “Mirá, si no toco Maravillosa esta noche o Todo mi amor, me matan, ¿viste? Así que esos temas con total seguridad que van a estar siempre están en mi repertorio”.