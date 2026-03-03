 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El concordiense Gabriel Oliveri reveló cómo descubrió su libertad: “Le dije a la psicóloga que no quería vivir más”

3 de Marzo de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Gabriel Oliveri nació y vivió en Concordia, y su recorrido personal refleja la lucha por la aceptación en un entorno pequeño. Hoy, además de su trabajo como Director de Marketing y Comunicación en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, Oliveri es actor, escritor y figura televisiva. Su historia, marcada por la búsqueda de identidad y libertad, se volvió un testimonio de resiliencia y autodescubrimiento.

En una entrevista en Urbana Play, Oliveri recordó sus primeros años: “Uno cuando es gay y es chiquito, y no había ni redes ni nada, creés que sos el único anormal del circo, entonces es difícil”. Confesó que la presión y la incomprensión lo llevaron a un punto crítico: “Llamé a la psicóloga del pueblo y le dije que no quería vivir más”.

La psicóloga, sin embargo, le ofreció una perspectiva distinta: “No sé porqué me gustan los hombres le dije. Me senté y le conté todo lo que me pasaba. Lloré a moco tendido. Hay miles de personas como yo me dijo la psicóloga. Cuando llegué a Buenos Aires pude comprobarlo. Menos mal que no hice una locura”.

 

La llegada a Buenos Aires y la sensación de libertad

Su mudanza a Buenos Aires fue un antes y un después en su vida personal y profesional. “Lo que más me gustó de Buenos Aires fue la libertad”, recordó, comparando la apertura de la Capital con la restricción de su ciudad natal: “En Concordia no podías. Como hacer para decirle a alguien me gustás si era algo raro, extraño, anormal”.

Oliveri relató con detalle sus primeras experiencias en la ciudad: “Fui a una pensión, salí a caminar y a ver miradas de deseo sin culpa y a sentir que yo era deseado y que yo podía mirar. Sentí como el perro que le sacan la cadena en la plaza”. Esta sensación de autonomía lo marcó profundamente y le permitió reconciliar su identidad con su vida cotidiana.

 

De Concordia al éxito profesional y artístico

Hoy, Oliveri combina la hotelería de lujo con su carrera en los medios y las artes escénicas, demostrando que se puede desarrollar profesionalmente sin renunciar a la autenticidad personal. Su historia también inspira a jóvenes que, como él, buscan aceptación y libertad en entornos que a veces no lo facilitan.

Temas:

gabriel oliveri Libertad Concordia four seasons
