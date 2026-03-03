Actualización del radar de Salta mejora la gestión del tránsito aéreo en el norte argentino

REDACCIÓN ELONCE
La actualización del radar de Salta en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes permitió incorporar tecnología de última generación y fortalecer la vigilancia aérea en el norte argentino.
La actualización del radar de Salta fortaleció la gestión del tránsito aéreo en el norte argentino tras completarse la modernización integral del sistema ubicado en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta. La intervención se concretó en el marco del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea y dejó plenamente operativo al radar secundario (SSR), ahora integrado al Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo de la República Argentina.
Con su puesta en servicio, el sistema renovado comenzó a inyectar información en tiempo real a los Centros de Control de Área (ACC) de Córdoba y Resistencia. Por su ubicación estratégica, el radar cumple un rol clave en la red nacional de vigilancia aérea, al fortalecer la cobertura en una amplia región del espacio aéreo argentino.
De este modo, la modernización permitió optimizar la gestión del tránsito aéreo y posibilitar un incremento en la capacidad operativa, con la potencial incorporación de una mayor cantidad de vuelos en la región norte del país.
Tecnología de última generación para mayor precisión
La intervención técnica incluyó el reemplazo total de los componentes electrónicos centrales del radar y la incorporación de tecnologías de última generación, entre ellas Modo S y ADS-B. Estas herramientas permiten obtener información más precisa, detallada y en tiempo real sobre las aeronaves en vuelo dentro del área de cobertura.
Gracias a estas capacidades, se mejoró sustancialmente la calidad de los datos disponibles para la gestión operativa. Esto impactó directamente en la eficiencia y seguridad de los Servicios de Navegación Aérea, al brindar mayor exactitud en la identificación y seguimiento de aeronaves.
Además, se llevaron adelante trabajos de adecuación en las infraestructuras asociadas al sistema, que comprendieron mejoras en casetas técnicas, sistemas de energía, balizamiento y medidas de seguridad perimetral. Estas acciones garantizaron el óptimo desempeño y la protección de la nueva tecnología instalada.
Un plan federal de modernización de radares
La actualización del radar de Salta constituyó un nuevo avance dentro del plan impulsado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que contempla la modernización progresiva de 22 radares distribuidos en todo el territorio nacional.
En los últimos meses, se concretaron mejoras en los sistemas de La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes, Santa Rosa, Posadas y Pehuajó, desarrollados por INVAP. A estos trabajos se sumó el radar de Paraná, que funcionó como prototipo del proyecto, y la incorporación del nuevo radar del aeropuerto de Ezeiza, provisto con tecnología Indra.
Este nuevo hito consolidó una red tecnológica integrada y confiable, alineada con los estándares internacionales. Asimismo, ratificó el compromiso de continuar elevando la calidad de los Servicios de Navegación Aérea en la Argentina, fortaleciendo la seguridad operacional y acompañando el crecimiento del tránsito aéreo en el país.