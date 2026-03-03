Fiesta del Ternero Entrerriano en Feliciano: grilla de artistas, actividades previstas y entradas

REDACCIÓN ELONCE
La 52º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en San José de Feliciano se realizará desde el jueves hasta el domingo, con una programación que incluye espectáculos musicales, jineteada, desfile de jinetes y feria de artesanos. El evento, que es uno de los más representativos del norte entrerriano, se desarrollará en el predio multieventos ubicado junto al polideportivo municipal.
Las noches del sábado y domingo de la Fiesta de Feliciano se transmitirán en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, explicó a Elonce que esta será la segunda edición que se lleva adelante en el nuevo predio, luego de que durante más de 50 años la celebración se realizara en la plaza pública de la localidad.
“El año pasado fue nuestra primera experiencia en un predio específico para la fiesta. Hoy estamos más cómodos y podemos organizar mejor todas las actividades características de nuestra fiesta”, señaló.
Origen y actividades
La fiesta surgió en la década del 70 vinculada a la producción ganadera local y a las primeras ventas de hacienda en la zona. Con el tiempo fue declarada de interés provincial y consolidó su perfil como evento cultural y tradicional.
La programación contempla el jueves con entrada libre y artistas locales y regionales. El viernes se presentarán, entre otros, Monchito Merlo, Pasión Campera y Los Lirios. El sábado incluirá una jineteada en un predio tercerizado ubicado en el ejido de Feliciano y, por la noche, en el escenario mayor, los shows de Vidalero, Mario Castelló, Bocha Sheridan e Iván Ruiz.
El domingo tendrá como cierre al cuarteto Los Herrera, cuya presentación agotó las entradas disponibles en plateas, además de las presentaciones de Cristian Herrera y grupos regionales.
Entradas y movimiento turístico
Las entradas generales tendrán valores diferenciados según la jornada, con precios que van desde 5.000 hasta 20.000 pesos. También se podrán adquirir de manera anticipada a través de la plataforma digital Simple Pass.
Arévalo indicó que la ciudad recibe entre 8.000 y 10.000 personas por noche, con picos mayores durante el sábado y el domingo. Destacó además que el evento genera un importante movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios y emprendedores locales.
“Trabaja toda la ciudad. Desde el kiosquero hasta el que tiene alojamiento o parrilla”, expresó.
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano volverá a reunir durante cuatro días música folclórica, chamamé, tradición gaucha y gastronomía típica en San José de Feliciano.
El detalle de la grilla artística
Entre los artistas confirmados para esta edición 2026 se encuentran:
Los Herrera
Christian Herrera
Bocha Sheridan
Tolato Trío
Monchito Merlo
Pasión Campera
Marcos Castelló
Iván Ruiz
Vikingo Correa
Vidaleros
Además, los artistas locales y regionales tendrán su espacio a través del Festival “Maestro Quique Candia”, que se realizará el sábado 21, brindando la oportunidad de subir al escenario mayor a quienes no hayan sido contratados directamente por la comisión.
El jueves previo al inicio formal del festival se desarrollará el Pre-Festival Miguel Benítez, con entrada libre y gratuita.
Entradas accesibles y predio renovado
El evento se desarrollará en el predio multieventos, donde se encuentra emplazado el escenario mayor “Lázaro Blanco”, junto a plateas, espacios para sillones, feria de artesanos, quinchos tradicionales y puestos gastronómicos.
Los valores de las entradas serán:
Jueves (Pre-Festival): Entrada gratuita
Viernes: $5.000
Sábado: $20.000
Domingo: $20.000
Desde la organización destacaron que se trata de “un costo accesible para una gran fiesta”, teniendo en cuenta la calidad artística y la infraestructura montada.