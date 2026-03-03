 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Propuesta especial por el Día de la Mujer

Organizan desayuno por el Día de la Mujer con homenaje especial en Paraná

En el marco del Día de la Mujer, se realizará un desayuno homenaje titulado “Mujeres, protagonistas de un tiempo”. La actividad incluirá música, sorpresas y un reconocimiento a mujeres que marcaron la historia.

3 de Marzo de 2026
“Mujeres, protagonistas de un tiempo”
“Mujeres, protagonistas de un tiempo”

En el marco del Día de la Mujer, se realizará un desayuno homenaje titulado “Mujeres, protagonistas de un tiempo”. La actividad incluirá música, sorpresas y un reconocimiento a mujeres que marcaron la historia.

En el marco del Día de la Mujer, se organizará un desayuno especial denominado “Mujeres, protagonistas de un tiempo”, con el objetivo de reconocer y visibilizar a mujeres que fueron testigos y protagonistas de momentos históricos.

 

La actividad se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 9.15 horas en calle Buenos Aires 60, en la Galería de Las Luces de Paraná. La propuesta incluirá música en vivo, sorpresas, obsequios y un espacio de homenaje.

 

Desde la organización indicaron que la intención es ofrecer una mañana distinta, pensada para compartir y reflexionar sobre el rol de la mujer a lo largo del tiempo.

 

Encuentro y homenaje

 

El evento buscará poner en valor historias personales y colectivas de mujeres que dejaron huella en distintos ámbitos, resaltando su protagonismo en etapas clave de la comunidad.

 

La jornada estará abierta a quienes deseen participar, aunque se solicita reserva previa debido a la capacidad del lugar.

 

Para realizar reservas, los interesados deberán comunicarse al 343-4041948.

Temas:

dia de la mujer Homenaje encuentro cultural mujeres protagonistas.
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso