Organizan desayuno por el Día de la Mujer con homenaje especial en Paraná

En el marco del Día de la Mujer, se realizará un desayuno homenaje titulado “Mujeres, protagonistas de un tiempo”. La actividad incluirá música, sorpresas y un reconocimiento a mujeres que marcaron la historia.
La actividad se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 9.15 horas en calle Buenos Aires 60, en la Galería de Las Luces de Paraná. La propuesta incluirá música en vivo, sorpresas, obsequios y un espacio de homenaje.
Desde la organización indicaron que la intención es ofrecer una mañana distinta, pensada para compartir y reflexionar sobre el rol de la mujer a lo largo del tiempo.
Encuentro y homenaje
El evento buscará poner en valor historias personales y colectivas de mujeres que dejaron huella en distintos ámbitos, resaltando su protagonismo en etapas clave de la comunidad.
La jornada estará abierta a quienes deseen participar, aunque se solicita reserva previa debido a la capacidad del lugar.
Para realizar reservas, los interesados deberán comunicarse al 343-4041948.