 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Con más unidades en la calle, el sistema de transporte inicia el ciclo lectivo con su esquema fortalecido

Con el inicio del ciclo lectivo, se reorganizaron recorridos y frecuencias para responder a la mayor demanda de viajes en la ciudad.

3 de Marzo de 2026

Con el inicio del ciclo lectivo, se reorganizaron recorridos y frecuencias para responder a la mayor demanda de viajes en la ciudad.

Desde el lunes, el servicio cuenta con 70 unidades circulando y 7 de respaldo, en todas las líneas (A, B, C, D, E, F, G, H, L, M y P), lo que fortalece la capacidad operativa del sistema en toda la ciudad. Esta ampliación permite consolidar un esquema más sólido y una respuesta más eficiente a las necesidades de los usuarios.

En este marco, desde el domingo 1° de marzo se readecuaron los recorridos de las líneas A, B, C, D, L, M y P, con el objetivo de optimizar los trayectos y mejorar la cobertura territorial. Las modificaciones forman parte de un proceso de revisión y planificación permanente del servicio que incluyó instancias de diálogo y escucha con vecinos, instituciones y usuarios habituales del sistema, cuyas demandas y aportes fueron considerados en la definición de los nuevos esquemas. De este modo, la readecuación no solo responde a criterios técnicos y operativos, sino también a las necesidades planteadas por la comunidad.

Con esta nueva etapa, el Municipio avanza en la consolidación de un sistema de transporte urbano más organizado, previsible y acorde al crecimiento y dinámica de la ciudad, reafirmando el compromiso de fortalecer un servicio esencial para miles de paranaenses.

Tanto el impacto de la mayor frecuencia como los cambios del recorrido se ven reflejados en la app de Arriba Paraná.

Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso