La Municipalidad moderniza la Plaza de los Olivos de barrio San Agustín

La intervención combina la recuperación de materiales existentes con nuevas obras y suma sectores diferenciados para niños y adultos mayores. Además, reorganiza los espacios y fortalece el uso comunitario del lugar. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos.
Con esta obra, el Municipio continúa fortaleciendo y modernizando los espacios públicos en los barrios, priorizando lugares de encuentro accesibles, seguros y pensados para todas las familias paranaenses.
“El objetivo es que este espacio de la ciudad cobre valor y continúe siendo utilizado por todas las familias del barrio San Agustín. Por eso, con mano de obra municipal y con recursos 100% paranaenses, vamos a recuperar y poner en valor la plaza, atendiendo las sugerencias de los vecinos”, destacó la intendenta Rosario Romero.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que las mejoras incluyen la recuperación del mobiliario, la reubicación de columnas de alumbrado que cuentan con iluminación LED, y la incorporación de un circuito aeróbico, que fue una sugerencia de los vecinos. “Todo esto lo haremos con mano de obra municipal que nos permitirá hacer un uso eficiente de los recursos”, sostuvo.
La Plaza de los Olivos está ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Los Jacarandáes, en el barrio San Agustín.
Mauricio Albarenque, presidente de la vecinal de San Agustín Sudeste, mostró su gratitud por la iniciativa. “Agradecidos al municipio por haber cumplido la promesa de renovar esta plaza que es muy concurrida por niños y adultos todos los días. Como vecinos, nos comprometemos a ayudar y acompañar en el cuidado de la plaza que es un bien para toda la comunidad”, manifestó.
Optimización de recursos
Uno de los ejes centrales de la obra es la recuperación de las veredas interiores de losetas. En lugar de una demolición total, el equipo técnico optó por conservar los sectores que se encontraban en buen estado y reemplazó las áreas críticas de la vereda perimetral con hormigón de alta resistencia, optimizando recursos y garantizando mayor durabilidad.
La plaza fue además, reconfigurada bajo un concepto de sectores específicos que favorecen la convivencia y el uso ordenado del espacio público. En el sector infantil se reubican los juegos que anteriormente estaban dispersos, concentrándose en un área exclusiva que mejora la seguridad de niñas y niños. Asimismo, se genera un sector de esparcimiento pensado especialmente para personas mayores, promoviendo el encuentro y el descanso en un entorno accesible.
La intervención incluye también el rediseño del acceso principal, donde se instala un cartel identificatorio con el nombre de la plaza, dotando al espacio de una identidad visual clara. Los trabajos se completan con la incorporación de nuevo mobiliario urbano y tareas de parquización integral.