Identificaron al automovilista que destrozó la escultura de Mafalda en Victoria

Identificaron al automovilista que, en una mala maniobra, dañó la reconocida estatua de Mafalda, ubicada en la intersección de Boulevard Rivadavia y calle Paso de la localidad de Victoria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una camioneta Renault Oroch blanca circulaba por Boulevard Rivadavia y, al intentar realizar un giro en “U”, perdió el control del rodado, impactando contra la figura y provocando daños visibles en la misma. Tras el choque, el vehículo se retiró del lugar.

Personal de la División Investigaciones inició rápidamente tareas de relevamiento, analizando registros de cámaras de seguridad de la zona. A partir de dichas imágenes se logró identificar al propietario del vehículo, un joven de 22 años y oriundo de esa ciudad.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispusieron las medidas procesales correspondientes tanto sobre el rodado como respecto del ciudadano involucrado, quien quedó supeditado a la causa.

Según publicó LT 39, el conductor se haría cargo de restituir la escultura, que fuera donada por Justo Molina, un vecino de Victoria.

Una escultura incorporada al paisaje

La figura había sido instalada el 16 de enero y en pocas semanas se integró al recorrido habitual de vecinos y turistas que visitan la zona del boulevard, uno de los puntos panorámicos de la ciudad.

De tamaño natural, la escultura permitía que quienes transitaban el lugar se sentaran junto al personaje creado por Quino y tomaran fotografías.

La iniciativa había surgido por el aporte de un vecino, Justo Molina, y contó con el acompañamiento municipal como parte de acciones para sumar expresiones culturales al espacio público.

La escultura de Mafalda se había convertido en una de las postales recientes de Victoria y en un punto elegido para fotografías.