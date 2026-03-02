Comienza el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan: quiénes son los acusados

La Justicia de Santa Cruz iniciará este martes el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que murieron 44 personas en 2017. Se investigará la responsabilidad de los oficiales de la Armada.
Este martes, la Justicia de Santa Cruz iniciará el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. En este proceso se determinarán las responsabilidades de los integrantes de la Armada involucrados en la tragedia que dejó 44 muertos. El juicio se llevará a cabo en Río Gallegos, Santa Cruz, bajo la supervisión del Tribunal Oral Federal, presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. La sede fue confirmada por la Cámara Federal de Casación, tras una prolongada discusión sobre la jurisdicción.
El ARA San Juan desapareció mientras realizaba un trayecto desde Ushuaia a Mar del Plata. Su desaparición desató una de las búsquedas más extensas de la historia, que culminó con el hallazgo del submarino en noviembre de 2018, a una profundidad de casi mil metros y a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia.
Acusados en el juicio
En la causa están acusados varios altos oficiales de la Armada, entre ellos el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el capitán de navío Claudio Villamide, al mando de la Fuerza de Submarinos, y los capitanes de navío Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
A pesar de que figuras clave como el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad fueron mencionados durante la instrucción, no fueron citados como testigos. Las audiencias se celebrarán de lunes a jueves, cada dos semanas, para permitir a los implicados regresar a sus lugares de origen.
Pruebas clave en el juicio
Durante las audiencias, se presentarán diversas pruebas que serán esenciales para el desarrollo del juicio. Entre ellas se encuentra el material fílmico del hallazgo del ARA San Juan, registrado por el buque Ocean Infinity y almacenado en discos rígidos con claves alfanuméricas para su desencriptación. También se analizarán testimonios de testigos y documentos confidenciales enviados por la Armada Argentina, que incluyen planos e imágenes detalladas del submarino y de sus sistemas internos.
Se espera que el veredicto se dicte en julio de este año, marcando un capítulo importante en la búsqueda de justicia para las 44 víctimas del ARA San Juan.