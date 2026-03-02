Presentarán una bandera con 317 nombres de víctimas de la última dictadura: "Comunicamos una ausencia"

En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico militar, a cumplirse el 24 de marzo, el grupo de bordadoras de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”, junto con el municipio, tomó la iniciativa de bordar una bandera con los nombres de 317 víctimas.

En este sentido, Elonce dialogó con las bordadoras, Rosario Badano, quien explicó que el grupo Solapa trabaja en torno a la memoria, verdad y justicia. “Se nos ocurrió a partir de conocer una propuesta de descamisadas, que bordan en camisas algunos fragmentos de discursos de Eva Perón, material que se proyectó en el museo Evita en julio”, contó sobre el surgimiento de la propuesta.

Presentarán una bandera bordada con 317 nombres de víctimas, tras 50 años del golpe cívico-militar

Y agregó: “Se nos ocurrió la idea de bordar los nombres de nuestras víctimas, fuimos madurando la idea, trabajamos 70 mujeres y tres varones en el bordado del de cada uno de los retazos de memoria que se fueron juntando”.

Badano destacó que la iniciativa no es original del grupo Solapa, ya que existe “en todo el país y recoge una experiencia andina y de las culturas precolombinas que resistían bordando y comunicando”. En esa línea, sostuvo: “Comunicamos un nombre que es una ausencia, una historia y una vida de esta provincia, de las cuales 317 familias todavía tienen heridas abiertas”.

Rosario Badano

La bordadora especificó que quienes bordan no son trabajadores textiles. En contraposición, la idea radica en “expresar” a través del arte. “El contacto con ese nombre que se está bordando, el color elegido, desataba el interés de saber quién era la persona que se estaba bordando. Se producen cosas mágicas. Conocer quién fue, qué le pasó, una comunicación íntima y social del bordador con la ausencia que se estaba haciendo presente”, describió.

Encuentros semanales y construcción de comunidad

El espacio Bordadoras de Memorias-Paraná reúne a más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones y trayectorias. Cada semana, en la ciudad de Paraná, comparten jornadas de trabajo en las que el bordado e también un acto de encuentro y reflexión colectiva.

“Nuestra propuesta: bordar colectivamente los nombres de las víctimas entrerrianas. Cada encuentro suma manos, historias y colores”, destacaron. En ese marco, subrayaron que en cada rueda “se construye comunidad que tejen mundos”, en una dinámica que vinculó memoria histórica con experiencias personales.

Desde septiembre hasta noviembre, las reuniones se realizaron en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, donde se bordaron los 317 nombres. Según indicaron, “hay saberes que se comparten, silencios que sanan y un tiempo que se pasa volando, dejando ganas del próximo encuentro”.

Presentación oficial y convocatoria a marchar

La bandera mide 20 metros y será presentada el próximo 5 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde estará exhibida hasta el 20 de marzo. Luego se retirará y será llevada en el acto oficial del 24 de marzo. “Van a caminar todos estos nombres bordados con todos nosotros”, señaló Badano.

Por último, la mujer señaló: “Convocamos a la ciudadanía que pueda estar expresándose en una marcha que tiene que ser multitudinaria, colectiva, que tiene que tener fuerza y por qué no alegría porque juntos podemos construir un severo, nítido y potente Nunca Más”.