 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Memoria colectiva a 50 años del golpe

Bordadoras de Memorias presentarán bandera con 317 nombres de víctimas en Paraná

La Asociación La Solapa impulsó en Paraná la confección de una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura. La iniciativa será presentada el 5 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe.

27 de Febrero de 2026
Bordadoras de Memorias Paraná.
Bordadoras de Memorias Paraná. Foto: (redes).

REDACCIÓN ELONCE

La Asociación La Solapa impulsó en Paraná la confección de una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura. La iniciativa será presentada el 5 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe.

Bordadoras de Memorias Paraná impulsó la confección de una bandera con los nombres de las 317 víctimas entrerrianas de la última dictadura, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico que se cumplirán el 24 de marzo de 2026. La iniciativa es promovida por la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”.

 

La propuesta convoca a compañeras y compañeros a conformar un espacio colectivo de bordado con el objetivo de que cada nombre quedara inscripto en una bandera que será exhibida públicamente. Desde la organización señalaron que “cada puntada, cada color elegido, es un gesto de memoria y justicia”.

 

La bandera incluye los nombres de cada una de las víctimas de la dictadura en la provincia de Entre Ríos. “Traer a cada une de elles al presente, hilo por hilo, es una manera de decir que siguen con nosotros”, expresaron desde el colectivo impulsor de la actividad.

 

Encuentros semanales y construcción de comunidad

 

El espacio Bordadoras de Memorias-Paraná reune a más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones y trayectorias. Cada semana, en la ciudad de Paraná, comparten jornadas de trabajo en las que el bordado e tasmbién un acto de encuentro y reflexión colectiva.

 

“Nuestra propuesta: bordar colectivamente los nombres de las víctimas entrerrianas. Cada encuentro suma manos, historias y colores”, destacaron. En ese marco, subrayaron que en cada rueda “se construye comunidad que tejen mundos”, en una dinámica que vinculó memoria histórica con experiencias personales.

 

Desde septiembre hasta noviembre, las reuniones se realizaron en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, donde se bordaron los 317 nombres. Según indicaron, “hay saberes que se comparten, silencios que sanan y un tiempo que se pasa volando, dejando ganas del próximo encuentro”.

Presentación pública y convocatoria abierta

 

La Solapa promueve la participación de personas, colectivos y organizaciones para ampliar la experiencia a otras localidades de la provincia. “Deseamos que cada localidad entrerriana tenga su propio espacio de bordado: un acto de resistencia y creación que mantiene viva la historia y afirma el derecho a la memoria”, expresaron.

 

La presentación oficial de la bandera confeccionada por Bordadoras de Memorias Paraná se realizará el jueves 5 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en una actividad abierta a todo el público en Paraná.

 

La iniciativa contó con el apoyo de Casa Grande – Asociación para la Igualdad y el Desarrollo y de la Municipalidad de Paraná, a través del Centro de Integración Comunitaria N°2, la Sastrería Teatral y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La propuesta se inscribió así en las actividades previas a la conmemoración del 24 de marzo de 2026, cuando se cumplirán cinco décadas del golpe y se renovarán los reclamos de memoria, verdad y justicia.

Temas:

Paraná memoria dictadura Golpe municipalidad víctimas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso