Bordadoras de Memorias presentarán bandera con 317 nombres de víctimas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación La Solapa impulsó en Paraná la confección de una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura. La iniciativa será presentada el 5 de marzo, en el marco de los 50 años del golpe.
Bordadoras de Memorias Paraná impulsó la confección de una bandera con los nombres de las 317 víctimas entrerrianas de la última dictadura, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico que se cumplirán el 24 de marzo de 2026. La iniciativa es promovida por la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”.
La propuesta convoca a compañeras y compañeros a conformar un espacio colectivo de bordado con el objetivo de que cada nombre quedara inscripto en una bandera que será exhibida públicamente. Desde la organización señalaron que “cada puntada, cada color elegido, es un gesto de memoria y justicia”.
La bandera incluye los nombres de cada una de las víctimas de la dictadura en la provincia de Entre Ríos. “Traer a cada une de elles al presente, hilo por hilo, es una manera de decir que siguen con nosotros”, expresaron desde el colectivo impulsor de la actividad.
Encuentros semanales y construcción de comunidad
El espacio Bordadoras de Memorias-Paraná reune a más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones y trayectorias. Cada semana, en la ciudad de Paraná, comparten jornadas de trabajo en las que el bordado e tasmbién un acto de encuentro y reflexión colectiva.
“Nuestra propuesta: bordar colectivamente los nombres de las víctimas entrerrianas. Cada encuentro suma manos, historias y colores”, destacaron. En ese marco, subrayaron que en cada rueda “se construye comunidad que tejen mundos”, en una dinámica que vinculó memoria histórica con experiencias personales.
Desde septiembre hasta noviembre, las reuniones se realizaron en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, donde se bordaron los 317 nombres. Según indicaron, “hay saberes que se comparten, silencios que sanan y un tiempo que se pasa volando, dejando ganas del próximo encuentro”.
Presentación pública y convocatoria abierta
La Solapa promueve la participación de personas, colectivos y organizaciones para ampliar la experiencia a otras localidades de la provincia. “Deseamos que cada localidad entrerriana tenga su propio espacio de bordado: un acto de resistencia y creación que mantiene viva la historia y afirma el derecho a la memoria”, expresaron.
La presentación oficial de la bandera confeccionada por Bordadoras de Memorias Paraná se realizará el jueves 5 de marzo a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en una actividad abierta a todo el público en Paraná.
La iniciativa contó con el apoyo de Casa Grande – Asociación para la Igualdad y el Desarrollo y de la Municipalidad de Paraná, a través del Centro de Integración Comunitaria N°2, la Sastrería Teatral y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
La propuesta se inscribió así en las actividades previas a la conmemoración del 24 de marzo de 2026, cuando se cumplirán cinco décadas del golpe y se renovarán los reclamos de memoria, verdad y justicia.