La familia Barrios se reubicó en una nueva casa: "Después de tanta tormenta para nosotros, salió el sol"

A una semana del temporal y la tragedia que conmovió a Paraná, reubicaron a la familia Barrios. "Después de tanta tristeza, algo bueno salió. La gente siempre fue maravillosa acá", explicó Miguel, quien aseguró que siguen recibiendo donaciones.
Miguel Barrios, el padre de familia, dialogó con Elonce y expresó: "Después de tanta tristeza, algo bueno salió. La gente siempre fue maravillosa acá". Actualmente, se encuentran viviendo en una casa de barrio municipal, de manera provisoria.
"Nos la prestaron provisoriamente, hasta que puedan hacer la casa para nosotros", indicó y agregó que ya consiguieron el terreno donde se construirá su hogar definitivo.
La casa a la que se mudaron actualmente había estado abandonada y la familia comenzó con la limpieza para ponerla en condiciones. "Este jueves nos avisaron del lugar y vinimos. Pudimos charlar con los vecinos, tenemos el apoyo de ellos. Realmente es maravilloso lo que hicieron, el apoyo, porque vinieron y nos ayudaron a limpiar todo. Aparte nuestra familia, que es grande, se sumó para colaborar. Ya estamos casi instalados", señaló Miguel.
Aunque el espacio ya está casi listo para habitar, aún hay trabajos por hacer, especialmente en lo que respecta a la electricidad. "La instalación eléctrica hay que hacerla. Agua hay, pero estamos viendo el tema de los caños, de los desagües y eso, para no tener problema", explicó.
Con respecto a lo que la familia necesita actualmente, Miguel indicó: "Lo principal es ropero, algún electrodoméstico, porque no tenemos lavarropas. Como va a venir mi hermana con las nenas, somos cuatro nosotros y todo suma. Después alguna mesa, silla y esas cosas, cosas de casa, porque ropa y alimento tenemos, gracias a Dios tenemos".
Eitan, uno de los hijos de Miguel, también compartió su alegría por el inicio del ciclo escolar. “Juego con la bici. Empiezo primer grado, estoy contento. Tengo las cosas. Estoy contento”, dijo.
Miguel comentó que la familia perdió todas sus bicicletas con el temporal, pero una señora se comunicó con ellos y le regaló una. "El agua se llevó todas las bicis. Después le vamos a conseguir algún casco acorde. Está contento ahora”, expresó.
El tema escolar también se resolvió gracias al apoyo de la comunidad. "Desde el Club Universitario hubo gente que nos ayudó un montón con el tema mochilas y todas las cosas para la escuela. Gracias a Dios la tenemos", comentó Miguel.
El nuevo hogar de la familia Barrios tiene "dos habitaciones, cocina, comedor, baño y un patio para que los niños puedan jugar", detalló Miguel. A pesar de ser una vivienda pequeña, expresó: "La verdad que es lo que realmente pedimos”.
En cuanto a cómo se sienten con esta nueva etapa, Miguel aseguró: "Después de tanta tormenta, salió el sol, y gracias a Dios, estamos re bien". Sin embargo, también reveló que, aunque el espacio es cómodo, aún están enfrentando ciertos inconvenientes: "Ayer estábamos mal porque seguíamos durmiendo en el piso, pero bueno, gracias a Dios, ya nos pudimos instalar. Esta noche vamos a poder estar durmiendo bien, tranquilos y todos juntos".
Miguel no dejó de expresar su gratitud a todas las personas que se han solidarizado con ellos. "Agradezco sinceramente de todo corazón. Son buenísimos, la gente ayuda un montón y es buenísimo eso", expresó emocionado.
Finalmente, dejó su número para quien desee realizarles una donación: 343 4 697 827. Elonce.com