La intendenta Rosario Romero abre este domingo las sesiones del Concejo Deliberante de Paraná

Este domingo 1º de marzo, a partir de las 8.30 en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná.

27 de Febrero de 2026
Rosario Romero ante la Asamblea Legislativa de Paraná
Rosario Romero ante la Asamblea Legislativa de Paraná Foto: archivo

Este domingo 1º de marzo, a partir de las 8.30 en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná.

Conforme lo establece el Régimen Municipal para Entre Ríos (ley 10.027) y el Reglamento Interno del HCD, este domingo 1º de marzo a partir de las 8.30 en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. En la oportunidad, la intendenta Rosario Romero brindará su informe de gestión, dirigido al cuerpo deliberativo.

 

Participarán del plenario, funcionarios provinciales y municipales, legisladores nacionales y provinciales, entidades deportivas, representantes de Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Judicial, autoridades eclesiásticas, integrantes de Comisiones Vecinales y público en general.

Rosario Romero Sala Mayo Concejo Deliberante de Paraná
