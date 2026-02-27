OSER: “En 2025 aumentamos a FEMER más de 14.000 millones, 75% por sobre la inflación”

A través de un comunicado oficial, OSER respondió a los planteos públicos de la Federación Médica de Entre Ríos. Señaló que en 2025 destinó "más $14.000 millones adicionales y que los incrementos superaron en 75 puntos la inflación anual".
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó mediante un comunicado que durante 2025 incrementó en un 106% los pagos destinados a la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), en comparación con el año anterior, y sostuvo que los aumentos otorgados superaron ampliamente la inflación.
El pronunciamiento se conoció luego de los planteos públicos realizados por la entidad médica. Desde la obra social consideraron “imprescindible ordenar la discusión sobre la base de datos objetivos” y remarcaron que en 2025 se destinaron a FEMER “más del doble de recursos que en 2024”.
“Los números son claros: la FEMER recibe un 106% más de recursos comparando al año anterior”, señalaron desde la institución. Además, precisaron que ese incremento representó “unos 14.000 millones de pesos extra, equivalente a los aportes totales de tres meses de la totalidad de jubilados y pensionados provinciales”.
Incrementos por encima de la inflación
En el comunicado, OSER detalló que si se compara diciembre de 2024 con diciembre de 2025, el aumento significó $1.360 millones adicionales. Asimismo, indicó que en determinadas prestaciones, como las de segundo nivel, los incrementos alcanzaron hasta un 272%.
La obra social subrayó que, considerando que la inflación anual del año pasado fue del 31,5%, “en términos generales, FEMER tuvo incrementos por parte de OSER que superaron en más de 75 puntos a la inflación, un aumento que no tiene comparación alguna con otra actividad en el país”.
Desde la institución también señalaron que, gracias a la ampliación de cobertura impulsada durante el último año, la cantidad de prestaciones médicas realizadas creció un 30% respecto de 2024.
Defensa del equilibrio financiero
En ese sentido, OSER sostuvo que no solo se incrementaron los montos abonados, sino que además se amplió la atención a afiliados en toda la provincia. “En 2025 se pagó mucho más y se atendió más gente”, afirmaron.
Finalmente, la obra social ratificó su voluntad de diálogo con la Federación Médica, pero insistió en que las discusiones deben basarse en datos concretos y en la necesidad de preservar la sustentabilidad del sistema.
“La prioridad es garantizar la atención de los afiliados y sostener un esquema financieramente responsable. Necesitamos que FEMER sea consciente y responsable: no podemos cuidar a los afiliiados, cuidar las cuentas y pagarles más aún a ellos, más rápido”, concluyeron desde OSER.