Habrá nueva movilización al Puente Artigas en contra de la planta de biocombustibles frente a Colón

La Municipalidad de Colón avanzó en una reunión de trabajo junto representantes de la Asociación Somos Ambiente y el grupo Colón en Riesgo para consolidar un espacio de coordinación institucional frente a los desafíos que genera el proyecto de instalación de una planta de e-combustibles de HIF Global frente a las costas de la localidad entrerriana.

Como parte de su rol institucional, el Municipio de Colón coordinó una reunión con autoridades municipales, representantes de Somos Ambiente y Colón en Riesgo con el objetivo de consolidar un grupo de trabajo técnico y estratégico frente a la situación planteada por el proyecto de planta industrial en Paysandú, Uruguay, propuesto por la empresa HIF Global.

(foto Municipalidad de Colón)

La planta se encuentra proyectada en la costa de dicho país, a pocos kilómetros de la costa entrerriana, generando inquietud por los posibles impactos ambientales, sociales y paisajísticos que podrían afectar a la comunidad ribereña y al principal motor económico de la zona: el turismo.

La reunión, en la que participaron el Secretario de Gobierno, Mariano Bravo, el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, el Secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, el Director de Ambiente, Roberto Bergara, la Concejala Karen Kuliat y representantes de los grupos comunitarios, permitió establecer directrices claras para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y ampliar el trabajo conjunto en defensa del río Uruguay y el entorno natural.

Los asistentes también abordaron las diversas acciones que se vienen desarrollando para visibilizar la preocupación regional y proponer un abordaje integral de la problemática que atraviesa la comunidad.

Contexto de la problemática HIF Global y la posición municipal

El proyecto de HIF Global consiste en la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos basada en hidrógeno verde y otras tecnologías, cuya construcción prevista en Paysandú genera inquietud por la posible afectación al paisaje, al ecosistema y a la actividad turística en la margen argentina del río Uruguay. La cercanía de la planta proyectada frente a Colón ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones ambientales, prestadores turísticos y vecinos que advierten potenciales riesgos ambientales, sociales y sanitarios.

Desde el Municipio de Colón se ha sostenido una posición activa en defensa del ambiente y los recursos naturales. Esta postura se ha expresado mediante diversas acciones institucionales, como la presentación formal de informes técnicos ante la Fiscalía Federal sobre aspectos ambientales, de salud pública y socioeconómicos vinculados al proyecto, así como la puesta a disposición pública de toda la documentación relacionada con estas gestiones para garantizar transparencia y acceso a la información por parte de la comunidad.

Consolidación de un espacio técnico y articulación intersectorial

Durante la reunión de trabajo, se reafirmó la importancia de consolidar un equipo de trabajo robusto, que incorpore recursos técnicos y promueva el intercambio de información, con un rol activo de la Municipalidad en la coordinación con las organizaciones locales. El objetivo es abordar las distintas aristas del tema de forma integrada, considerando tanto la defensa ambiental como la preservación del perfil socioeconómico y cultural de la región. Este abordaje incluye la comunicación con organismos provinciales y nacionales, así como la participación en foros y espacios donde se evalúan los posibles efectos del proyecto.

En ese marco, el Municipio de Colón se suma en la movilización prevista para el próximo domingo hacia el puente Artigas, convocada desde Somos Ambiente, en la que se espera una fuerte presencia comunitaria para visibilizar el rechazo local al emplazamiento de la planta HIF Global frente al río Uruguay, reforzando la voz de la comunidad en defensa del ambiente, la salud y el desarrollo sustentable de la región.