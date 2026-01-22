Preocupa en Entre Ríos la instalación de planta de biocombustibles en Paysandú: investigan impacto ambiental

La propuesta de instalar una planta de biocombustibles, en específico una refinería química para producir metanol, en Paysandú, Uruguay, conocida como Proyecto Hif Global, ha generado creciente preocupación en la vecina ciudad de Colón. La Fiscal Federal de Concordia, Josefina Minatta, a cargo de la investigación sobre el impacto ambiental, destacó la necesidad de un control exhaustivo sobre las posibles consecuencias que esta planta podría generar. “Nos propusimos investigar y asegurar que el proyecto cumpla con las normas ambientales necesarias para evitar daños a la región”, afirmó en diálogo Elonce.

El proyecto, que implica la producción de metanol a partir del agua y los recursos naturales del río Uruguay, ha traído a la memoria el conflicto por la planta de celulosa, lo que aumenta la inquietud en la región. “Es inevitable pensar en Botnia”, comentó.

En el marco de la investigación, Minatta busca que Uruguay informe adecuadamente a Argentina sobre los detalles del proyecto, tal como lo exige el Estatuto del Río Uruguay. Este acuerdo, en su artículo 7, establece que Uruguay debe consultar a Argentina si las actividades en la planta pueden afectar las aguas del río o su navegación.

Falta de información y medidas precautorias

Hasta el momento, la información relevante sobre el proyecto no ha sido proporcionada por el gobierno uruguayo, lo que coloca a la fiscalía en una situación crítica. “Estamos en un momento bisagra. Lo siguiente que debería suceder es que Uruguay presente el estudio de impacto ambiental para que Argentina pueda evaluar los posibles riesgos”, explicó Minatta. De acuerdo con el Estatuto, la información sobre los alcances del proyecto debe ser proporcionada antes de autorizar la planta.

La fiscal subrayó que aún no se puede hablar de contaminación, ya que la planta aún no está en funcionamiento, pero desde el punto de vista del derecho ambiental se pueden tomar medidas preventivas a través de normas internacionales y cautelares. “Es fundamental que se adopten medidas idóneas para evitar un daño irreversible”, resaltó. Además, mencionó que el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales, como la Ley General del Ambiente y la Ley de Residuos Tóxicos, debe ser vigilado de cerca.

Preocupaciones sobre la contaminación

La fiscal Minatta detalló algunas de las preocupaciones ambientales más graves que este proyecto podría generar. Entre ellas, destacó el uso indiscriminado de agua del río Uruguay, que sería necesario para producir metanol. Además, mencionó que la combustión de restos forestales para producir el metanol podría generar emisiones gaseosas, afectando tanto la calidad del aire como el clima de la región.

Otra preocupación importante es el residuo de la quema de forestaciones, en especial la ceniza que se genera. “Nos preocupa saber qué sucederá con esa ceniza y cómo se manejarán los residuos tóxicos generados por la planta”, indicó Minatta. También cuestionó la posible contaminación del agua por la mezcla de los desechos con las aguas residuales de la ciudad de Paysandú.

Minatta también enfatizó que la contaminación visual y la posible lluvia ácida son riesgos que no deben subestimarse. “Los vientos predominantes de este tipo de actividades afectarían directamente a la ciudad de Colón”, advirtió.

Participación pública y medidas cautelares

En relación con las medidas de participación pública, Minatta opinó que sería necesario realizar audiencias públicas en Colón para que los habitantes puedan expresar sus preocupaciones y opiniones. “No basta con que un pequeño grupo de ambientalistas de Colón haya viajado a Paysandú, necesitamos que toda la comunidad tenga la oportunidad de opinar y participar”, dijo.