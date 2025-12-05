Rechazan instalación de planta de hidrógeno verde en Paysandú: "Nos preocupa el impacto atmosférico y en la población"

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en la ciudad de Paraná, miembros de la multisectorial Somos Ambiente expresaron su preocupación por los posibles impactos ambientales y sanitarios que podría generar la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
El encuentro contó con la presencia de Carlos Cerrati, Evangelina Báez y Héctor López, quienes compartieron con Elonce las inquietudes de la comunidad de Colón respecto de la construcción de esta planta, ubicada a solo 3500 metros de las playas de la ciudad entrerriana, y a 12 kilómetros de la ciudad de Paysandú, en Uruguay.
Carlos Cerrati, integrante de la multisectorial, explicó que "estamos aquí para expresar nuestra preocupación por la posible instalación de esta planta en Paysandú, que no solo afecta a la localidad uruguaya, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad de Colón y en las comunidades cercanas. Más allá del humo visible que pueda generarse al otro lado del río, lo que más nos preocupa es el impacto atmosférico. Actualmente no contamos con legislación vigente que nos proteja como comunidades transfronterizas de los gases que podrían emanar desde estas chimeneas".
Destacó que la salud de los habitantes de Colón es una de las principales preocupaciones de la comunidad, dado que no se sabe con certeza cuáles podrían ser las consecuencias para las personas que residen cerca del área de influencia de la planta.
"No sabemos cuáles serán los efectos en la salud de la población, pero también estamos preocupados por el impacto que esto tendría sobre el paisaje y, por ende, sobre el sector turístico de nuestra ciudad, que es uno de los pilares de nuestra economía, junto con la producción de alimentos", agregó Báez.
También expresaron su malestar por la falta de diálogo y respuesta por parte de las autoridades de Uruguay. Según relataron, las autoridades uruguayas no han respondido a las múltiples solicitudes que se enviaron desde la ciudad de Colón, ni a las notas en las que se pedía información sobre la planta y sus posibles efectos.
"Lo único que hemos recibido son escritos informando que se le dio el visto bueno a la empresa. Pero nunca hemos obtenido respuestas claras a nuestras preocupaciones", dijo Cerrati.
Según los integrantes de la multisectorial, aunque la empresa pretende producir lo que se denomina "hidrógeno verde", en realidad se trataría de un proceso industrial que genera grandes emisiones de dióxido de carbono.
"Lo que están haciendo no es hidrógeno verde. Utilizan biomasa para obtener el hidrógeno, lo queman, y eso produce dióxido de carbono. Con ese gas, fabrican metanol. Por lo tanto, lo que están creando es una refinería de combustibles, no una planta de hidrógeno verde", señaló López.
Al finalizar la conferencia, los miembros de la multisectorial reiteraron su preocupación por los efectos a largo plazo que la instalación de esta planta podría tener no solo sobre la salud de las comunidades cercanas, sino también sobre el equilibrio ecológico de la región. A su vez, instaron a las autoridades tanto de Argentina como de Uruguay a tomar cartas en el asunto y garantizar la protección del medio ambiente y de los habitantes de la zona. Elonce.com