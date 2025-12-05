Bendijeron los colectivos del transporte urbano de Paraná en una ceremonia interreligiosa

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, que entrará en vigencia este domingo, fue presentado este viernes en el predio que la empresa San José posee en el parque industrial de Paraná. En el lugar, la intendenta Rosario Romero y demás autoridades municipales, junto al representantes de la firma, entre estos, el gerente de San José, Hugo Ruiz, encabezaron un acto que incluyó la bendición de la flota y un espacio de oración interreligiosa.

El evento reunió a funcionarios, empresarios, choferes y trabajadores del sistema, quienes participaron de la presentación formal de las unidades que comenzarán a circular en la ciudad desde este domingo, registró Elonce.

Bendijeron los nuevos colectivos del transporte urbano en una ceremonia interreligiosa

Durante la actividad, representantes de distintos credos pronunciaron mensajes y oraciones. Uno de ellos expresó: “Pedimos, Señor, en este momento tan especial en que se pone en marcha este nuevo servicio de transporte urbano, que lo bendigas para que sea un medio que facilite la vida diaria de los habitantes de nuestra ciudad”.

También solicitaron protección para los trabajadores: “Ponemos en tu mano a los chóferes para que puedan llevar a los pasajeros a su destino de manera segura”.

Otro de los oradores destacó el rol social del servicio. “El transporte conecta sueños, familias e intereses”, dijo, antes de citar el pasaje bíblico de Proverbios 16:3: “Encomienda a Jehová tus acciones y todos tus proyectos se cumplirán”.

En una oración posterior, se pidió: “Dios todopoderoso, te pedimos por todos los que utilicen estos vehículos, que recorran su camino con precaución y seguridad”. Tras ello, se llevó adelante la bendición con agua y la invocación final de los presentes.

La actividad se desarrolló en la base operativa de la empresa San José, en calle Jorge Newbery, donde se encuentra la flota que comenzará a prestar servicio este domingo. Choferes (hombres y mujeres) participaron del acto y aguardaron la presentación final del sistema que será puesto en marcha en la capital entrerriana.

Sobre el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná

Desde este domingo 7 de diciembre, la ciudad de Paraná tendrá un nuevo transporte urbano de pasajeros: la empresa Transporte San José comenzará a prestar el servicio de colectivos tras ganar el llamado a licitación de la Municipalidad.

Con esta nueva concesión habrá cambios. Serán 11 líneas que circularán por la capital entrerriana y las unidades ya no estarán identificadas por números, sino por letras.

De estas 11 líneas que cubren la ciudad de manera completa, cuatro de ellas tienen ramales con variantes de cabeceras en los circuitos. Tres son recorridos nuevos, mientras que las restantes brindarán recorridos similares a las líneas anteriores. Las trazas fueron acordadas hasta marzo y quedan abiertas a ajustes en pos de mejorar el servicio.

La mayoría de las líneas mantiene los recorridos que realizaban las líneas urbanas de la ciudad (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23), aunque las tres líneas nuevas A, B y C buscarán abarcarán sectores que tenían poca o nula circulación de colectivos.

Respecto a la frecuencia, habrá previsibilidad y mejoras con el nuevo servicio. Se pondrá a disposición una nueva app “Arriba Paraná” y una página web exclusiva para consultar la información del servicio en tiempo real, que funcionarán con la información de los GPS de las unidades.