Los nuevos colectivos de Paraná desde adentro en recorrido de prueba: Elonce viajó en una de las unidades

Los nuevos colectivos urbanos de la empresa San José ya circulan por las calles de Paraná como parte de una etapa clave de pruebas técnicas y operativas previas a su incorporación oficial al sistema de transporte. Las unidades formarán parte de la nueva concesión que entrará en vigencia el próximo 7 de diciembre, cuando la ciudad renueve su esquema de movilidad tras el fin del contrato con las prestatarias actuales.

Los nuevos colectivos se prueban en Paraná y Elonce registró el recorrido como pasajero

En el marco de estas pruebas, Elonce subió como pasajero a una de las unidades y realizó el primer recorrido, registrando desde adentro cómo se comportan los nuevos vehículos en las distintas trazas urbanas. Durante el trayecto, se observaron los detalles internos, la capacidad, la respuesta del motor y el sistema de monitoreo integrado, aspectos que serán determinantes en la prestación del servicio cotidiano.

Pruebas técnicas en toda la ciudad

Las unidades vienen realizando recorridos experimentales en diferentes zonas de Paraná, con el objetivo de detectar ajustes necesarios antes del inicio formal. Estas pruebas permiten verificar puntos esenciales como la maniobrabilidad en arterias angostas, la respuesta en pendientes, la accesibilidad, los frenos y la electrónica interna.

Según explicaron fuentes vinculadas al proceso de implementación, los recorridos de prueba también sirven para evaluar el tránsito real, el funcionamiento de la apertura y cierre de puertas, la capacidad de carga y la estabilidad general del vehículo cuando viaja con mayor cantidad de pasajeros.

Dos tipos de unidades: convencionales y minibuses

La renovación del transporte incluye dos modelos distintos de colectivos. Los colectivos convencionales, con capacidad para 33 pasajeros, incorporan tecnología de control y monitoreo que permitirá un seguimiento más preciso de las rutas, así como una mejora en la seguridad de los usuarios. Estos vehículos estarán destinados a las líneas de mayor demanda.

Por su parte, los minibuses, con capacidad para 21 personas, son unidades diseñadas para circular por arterias donde la infraestructura urbana limita el ingreso de colectivos tradicionales. Su maniobrabilidad será clave para llegar a sectores donde el ancho de calle, las curvas o el tránsito reducido dificultan el paso de vehículos más grandes.

Un hito para el transporte público de Paraná

La incorporación de estas unidades marca un punto significativo para la ciudad, que desde hace años reclama mejoras en el servicio. La llegada de esta flota renovada, acompañada por una nueva estructura de recorridos y una apuesta fuerte al monitoreo digital, constituye un avance que apunta a mejorar la experiencia de miles de usuarios diarios.

Con el debut oficial programado para diciembre, las pruebas que ya se desarrollan en las calles permitirán ultimar detalles y garantizar que, una vez iniciado el nuevo servicio, el sistema funcione de manera eficiente y acorde a las necesidades de la población.