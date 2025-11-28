Conflicto en el transporte y la transición de empresa en Paraná: el debate en El Ventilador

REDACCIÓN ELONCE
El 7 de diciembre se concretará la transición entre las empresas de transporte Mariano Moreno y Ersa, pero la situación se complica por denuncias de sabotaje, bloqueos y reclamos laborales que podrían afectar el servicio.
La ciudad de Paraná se enfrenta a una crisis en su sistema de transporte público que amenaza con afectar a miles de pasajeros. La transición programada entre las empresas Mariano Moreno y Ersa, dos de los principales prestadores del servicio, se realizará el próximo 7 de diciembre, pero las tensiones entre las partes han desatado una serie de conflictos que podrían complicar la normalidad del servicio. En el programa en El Ventilador, que se emite por Elonce los martes y jueves de 21:30 a 23:00 horas, donde los siete panelistas presentes hablaron al respecto.
El periodista Valeria Girard indicó: “Ya lo hemos hablado, pero la etapa de transición de las empresas ERSA y Mariano Moreno tiene fecha y es el 7 de diciembre. Esta transición, lejos de ser tranquila, suma situaciones. En las últimas horas, la Municipalidad de Paraná realiza una denuncia de sabotaje. Lo que dice es que, sin previo aviso, desconectaron el sistema de control, con lo cual no podían ver por dónde pasaban los colectivos. Pero, además, hablaban de que colectivos de ERSA trasladaron adolescentes con intoxicación alcohólica a la zona del Parque. Un colectivero habría dicho que es algo privado y de alto costo. Eso está en la denuncia de la Municipalidad. Paralelamente, aparece otra vez la cuestión del frente laboral porque UTA hace un aviso de que ellos iban a impedir la entrada de los colectivos el 7 de diciembre si no se incorpora a los trabajadores actuales de ERSA y Mariano Moreno”.
El periodista Exequiel Flesler enunció: “Toda esta discusión de a dónde quedan los laburantes (choferes, administrativos y mecánicos), tengo algún dato. 60 trabajadores de Buses Paraná ya presentaron currículum en la nueva empresa y fueron contratados. Parte del resto todavía no fue a llevar el CV a la nueva empresa. Algo que me enteré es que están dispuestos a seguir con este proceso de absorción de trabajadores, sin tomar la antigüedad. Hay un ruido hacia dentro del sector de los trabajadores, en parte con UTA y algunos delegados, que incluso se observaron en las reuniones de trabajo”.
Diego Arnau manifestó a su turno: “Estuve comunicándome con choferes de la empresa y estaban contentos con la posibilidad de que los tomen, pero también me comentaron que había un acuerdo no escrito entre los choferes de no presentar los currículums, cosa que aparentemente se ha dado. No sé qué pasará”.
Ana Tepsich, por su parte, expresó: “Lo que estuve leyendo es que el tema es que si realmente terminó el contrato con la empresa anterior, ellos tienen que pagar indemnización. Si el contrato no terminó y es un traspaso, la nueva empresa sí tendría que empezar a hacerse cargo”.
Flesler tomó nuevamente la palabra y expuso la decisión política en Paraná: “El municipio lo que dice es pone el pliego votado por el Consejo arriba de la mesa”.
Javier Aragón: “Mañana por lo pronto, hay servicio normal a las 5:15. Mañana no hay asamblea y todo el fin de semana habrá normalidad hasta la semana que viene que se reunirán el miércoles en la Secretaría de Trabajo las partes”. En esa línea, Girard aportó: “Se suma la Municipalidad, que hoy no estuvo en la reunión”. Luego Aragón acotó: “Lo que va a hacer San José o la Municipalidad porque hay una estrategia para enfrentar esto que llamativamente a un juez de Capital Federal se le dio por intervenir, que dice que se tiene que tener en cuenta que no se puede despedir a nadie. Si se inicia el proceso nuevo, debe ser con los trabajadores para la empresa San José. ¿Cómo podes romper esa estrategia? ¿Apelando lo que resolvió ese juez en primera instancia en Capital Federal o pedir que un juez de Paraná diga este mocito por qué se mete en mi jurisdicción? No vaya a ser que la Municipalidad o San José digan se dirime en la provincia de Entre Ríos”.
“Van a declarar la incompetencia del juez de Buenos Aires porque no tiene jurisdicción aquí en la provincia”, declaró Girard. Por otra parte, Claudia Martínez manifestó: “Hay una cosa que hay que tener en cuenta que creo que todos lo saben. San José es una cosa y ERSA y Mariano moreno es otra totalmente diferente. Son dos empresas totalmente distintas y no tienen que ver una con la otra. Él no absorberlos ya lo sabía UTA a esto”.
Ignacio Grünbaum, por su parte, resaltó: “En el medio están quedando los laburantes. Después te puede tomar una empresa nueva sin antigüedad y terminan perdiendo igual. De nuevo estamos debatiendo sobre dos empresas, pero es un servicio público prestado por empresas privadas y hay una intriga que debería resolverse si no es de manera acordada, que lo resuelva la justicia. Los laburantes quedan en el medio”.
Aragón retomó la palabra y cerró: “¿Por qué UTA apura con cierta honestidad a Mariano Moreno, pero saca de la conversación de ERSA? Eso a los observadores del municipio les llama la atención y algún malpensado no pensará ¿esto no está organizado para hacer alguna tropería?”.