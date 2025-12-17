 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con fumigaciones periódicas refuerzan el control de plagas y vectores

17 de Diciembre de 2025
Refuerzan las fumigaciones en Paraná

Las tareas habituales consisten en fumigaciones contra distintos vectores, como roedores, insectos, alacranes y sobre todo en esta época calurosa contra los mosquitos.

El municipio de Paraná refuerza con fumigaciones periódicas el control de plagas y vectores. Durante la temporada estival diariamente se llevan a cabo en los barrios distintos operativos de fumigación contra mosquitos y solicitan la colaboración de los vecinos para evitar la propagación de alimañas por las enfermedades que puedan causar.

 

Las tareas habituales del equipo de Control de Plagas y Vectores consiste en fumigaciones contra distintos vectores, como roedores, insectos, alacranes y sobre todo en esta época calurosa contra los mosquitos.

 

“Se trabaja de forma preventiva con un cronograma de fumigaciones que parte desde la zona de la costera de la ciudad y simultáneamente se trabaja en la zona este y oeste hacia el centro, con un refuerzo en zonas de mayor afluencia y plazas”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

Los abordajes se llevan a adelante en coordinación con las vecinales y otras áreas del estado local.

 

El funcionario explicó que las fumigaciones se realizan con productos habilitados y bajo control de especialistas. “Son insumos legales que se aplican bajo fórmulas de recetas agronómicas aprobadas. Es un compuesto establecido de cantidad de litros por superficie”, comentó Pérez Viecenz.

 

De forma complementaria al trabajo que se realiza desde el municipio, solicitan que los ciudadanos colaboren realizando las limpiezas de sus hogares, desechando elementos en desuso que puedan acumular agua o sirvan como lugares propicios para la proliferación de insectos.

El vecino puede solicitar al SAV 147, o a través de las vecinales, fumigaciones y desratizaciones. Luego, desde el área de Ambiente se analiza cada caso para determinar el trabajo a aplicar.

