El Carnaval de Gualeguaychú arriba a su sexta noche y se espera la llegada de autoridades nacionales

La Fiesta Nacional del Carnaval del País llega a su sexta noche este viernes en el corsódromo local. Se espera que durante la velada arriben autoridades nacionales, tal como el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, Daniel Scioli, acompañado por funcionarios provinciales, tales como el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia y el Presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

Asimismo, presenciarán la celebración los pilotos del Turismo Carretera Omar “Guri” Martínez, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset. Los corredores desfilarán en los 500 metros de la pasarela a bordo de sus potentes vehículos de competición, para luego disfrutar del despliegue de las comparsas desde un lugar privilegiado.

En este marco, está prevista la llegada de la periodista de Todo Noticias, Paula Bernini, quien hará salidas en vivo para el canal nacional.

"Una combinación perfecta: beneficios económicos para los locales, presencias institucionales de peso y visibilidad nacional que posicionan una vez más al Carnaval del País como uno de los eventos más importantes del verano argentino", sostuvieron desde la organización.

Descuentos y beneficios exclusivos para residentes de Gualeguaychú

Tal como ocurrió durante las noches de carnaval en enero, se mantiene vigente el descuento de $15.000 sobre el valor de la entrada general para quienes adquieran ubicaciones en los sectores VIP (mesas para cuatro personas), sin importar la fila o el sector elegido.

De esta manera, quienes prefieren la comodidad de una mesa VIP accederán a una bonificación. Para obtenerlo es necesario presentar DNI en boletería, ya que la venta es solo presencial el día viernes de 17 a 21 horas y el sábado desde las 10 hasta la finalización del evento.

También debe contarse con el documento al momento del ingreso al corsódromo, el día sábado.

Entradas a la venta

Vale recordar que tanto las entradas como ubicaciones pueden ser adquiridas a través de www.allaccess.com.ar