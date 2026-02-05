 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Desde mañana, se podrá viajar parado en colectivos ETACER Paraná-Santa Fe

ETACER informó que desde el 6 de febrero los viajes Paraná - Santa Fe habilitan pasajeros parados con control y medidas de seguridad.

5 de Febrero de 2026
Lo informó en sus perfiles oficiales.
Lo informó en sus perfiles oficiales.

REDACCIÓN ELONCE

ETACER informó que desde el 6 de febrero los viajes Paraná - Santa Fe habilitan pasajeros parados con control y medidas de seguridad.

A partir del 6 de febrero, los servicios Paraná - Santa Fe habilitan la posibilidad de viajar parados, según comunicó oficialmente ETACER. La medida permitirá un límite de 18 pasajeros de pie con “estrictas medidas de seguridad” y contará con un “control de servicio” durante todo el trayecto.

 

En la publicación oficial, ETACER destacó la importancia de esta modalidad: “Hay cosas que no pueden esperar”, sostuvieron, y agregaron: “Mientras esperás, tu día no avanza”. La empresa aclaró además que la opción de viajar parado está regulada y autorizada por el organismo correspondiente.

 

Nuevas opciones y mayor comodidad

ETACER señaló que los pasajeros ahora tienen más alternativas para acceder al servicio: “Ahora podés elegir viajar parado con medidas de seguridad”, informaron. Además, destacaron que ya no es necesario acercarse a la terminal para asegurarse un lugar: “Ahora podés esperar el colectivo en tu barrio o cerca de casa”.

La empresa argumentó que esta modalidad permitirá “más capacidad, menos espera” y remarcó que los viajes se realizarán por autovía, con velocidad regulada para garantizar que los colectivos lleguen “mejor y a tiempo”.

 

Seguridad y oficialización de la medida

Para tranquilizar a los usuarios, ETACER enfatizó: “Viajar parado también es seguro”, y aclaró que “no es una prueba, es una nueva forma de viajar”. Con esto, la compañía busca que los pasajeros puedan planificar sus trayectos con antelación, aumentando la eficiencia del servicio y reduciendo los tiempos de espera en terminales y paradas.

Temas:

Etacer viajar parados santa fe paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso