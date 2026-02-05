Un paro cardíaco habría causado la muerte de entrerriana hallada en un río de la Patagonia

La Justicia de Río Negro investiga la muerte de una mujer de 62 años hallada en el río Manso, al sur de San Carlos de Bariloche, y analiza como principal hipótesis que el deceso se haya producido a causa de un paro cardíaco. Se trata de Cecilia María Grandval, quien había sido vista por última vez en la zona del campo Las Bandurrias.

Según las primeras actuaciones policiales y judiciales, se presume que la mujer se habría acercado a la orilla del río, donde habría sufrido una descompensación cardíaca que provocó su caída al agua. La fuerte corriente arrastró el cuerpo unos tres kilómetros hasta que quedó enganchado en una rama, lugar donde finalmente fue encontrado.

Al momento del hallazgo, el cuerpo presentaba hematomas en ambas rodillas, compatibles con golpes producidos por la caída al cauce del río y el posterior arrastre. En inmediaciones del sitio donde se estima que ocurrió el hecho, personal policial encontró una caña de pescar apoyada sobre la orilla.

Desde la Policía informaron que no se detectaron signos de violencia ni indicios que permitan presumir la intervención de terceros. No obstante, por disposición del fiscal en turno, el cuerpo fue trasladado bajo custodia policial a San Carlos de Bariloche, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de la muerte.

Rio Manso (Parque Nacional Nahuel Huapi)

La investigación permanece abierta y a la espera de los resultados forenses que permitan confirmar las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes locales señalaron que la mujer había dejado la ciudad de Concordia poco después de finalizar sus estudios secundarios, aunque mantenía contacto con familiares y amistades cercanas. Tras conocerse la noticia, se multiplicaron en redes sociales los mensajes de despedida y condolencias en su memoria.