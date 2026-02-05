Investigan como homicidio el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado

La Justicia investiga como presunto homicidio el hallazgo del cuerpo calcinado en el interior de un automóvil incendiado durante la madrugada de este miércoles en un camino rural cercano a la localidad de Cerrito, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Paraná.

La víctima sería Luciano Emeri, de 25 años, hijo de un policía retirado y domiciliado en el casco urbano de Cerrito. El cadáver fue hallado dentro de un Ford Fiesta que apareció totalmente quemado en un camino vecinal ubicado en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 12 y provincial 8, en dirección hacia Curtiembre.

Las primeras pericias en el auto incendiado (foto Códigos)

Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, la identificación del cuerpo será de carácter científico debido al avanzado estado de deterioro. El reconocimiento fehaciente se realizará a través de la dentadura o mediante análisis de ADN, un procedimiento que demandará varios días. En el lugar del hallazgo, los peritos constataron que el cadáver se encontraba “irreconocible” a causa de la acción del fuego.

Indicios de un crimen

De acuerdo a los primeros resultados de las pericias, se detectaron impactos de bala en el vehículo incendiado. “Los impactos de bala son del interior hacia el exterior y quedaron estampados en la puerta, por lo tanto, el hecho se produjo desde adentro hacia afuera”, señaló el periodista Javier Aragón en declaraciones radiales a La Voz.

Los investigadores manejan la hipótesis de que una o dos personas habrían reducido a Emeri dentro del automóvil, lo asesinaron a tiros y luego incendiaron el vehículo. Según indicó Aragón, el fuego podría haber tenido como objetivo eliminar pruebas o dejar un mensaje.

Antecedentes y líneas de investigación

En el marco de las averiguaciones iniciales, no se conocieron conflictos personales recientes ni una actividad laboral formal del joven, según manifestaron personas de su entorno. No obstante, trascendió que, hace aproximadamente dos años, Emeri había estado bajo sospecha en una investigación policial vinculada a una posible venta de estupefacientes al menudeo, aunque aquella causa no reunió pruebas en su contra, según publicó Análisis.

“En Cerrito, a Emeri lo tienen vinculado al submundo de la venta de estupefacientes y en Pueblo Brugo trascendieron comentarios relacionados a la búsqueda de algunas personas hacia Emeri por una deuda o un faltante”, indicó Aragón al referirse a los primeros indicios que analiza el personal de Investigaciones y Homicidios.

El perro de Emeri fue hallado muerto, con una herida de bala (foto redes sociales)

Como dato que refuerza la gravedad del caso, el perro de Emeri fue hallado muerto, con una herida de bala, en inmediaciones del ingreso a un basural ubicado entre Cerrito y la ruta 8.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con estricta reserva de información, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses que permitan confirmar la identidad de la víctima y avanzar en el esclarecimiento del crimen.