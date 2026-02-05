Beba de 10 meses recibió trasplante de corazón: “la vida nos dio una oportunidad”

La beba que recibió el trasplante de corazón, había sido diagnosticada con una miocardiopatía dilatada y estaba en el primer lugar en la lista del INCUCAI.
Ariana es una pequeña guerrera. La bebé, oriunda de La Matanza, recibió en la mañana de este miércoles un trasplante de corazón tras meses de lucha y espera.
Había sido diagnosticada con una miocardiopatía dilatada con difusión severa del ventrículo izquierdo y se encontraba en el primer lugar de la lista de trasplantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Este nuevo comienzo fue posible gracias a la inmensa generosidad de una familia que, atravesando el dolor más profundo, decidió decir sí a la donación pediátrica y dar una oportunidad de vida para otro niño.
La familia de Ariana confirmó que la niña fue trasplantada con éxito y que la intervención quirúrgica se desarrolló sin complicaciones, marcando un paso clave en su proceso de recuperación.
“Hoy la vida nos dio una oportunidad que jamás vamos a olvidar. Ariana fue trasplantada y la cirugía salió bien”, expresaron a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde destacaron el trabajo del equipo médico y el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Ese primer paso, tan esperado, se dio con la fuerza de muchas manos, mucha ciencia y muchísima fe”, señalaron.
En el comunicado, la familia dedicó palabras de profundo agradecimiento a los familiares del donante. “Nada de esto habría sido posible sin un gesto inmenso, imposible de agradecer con palabras. Gracias eternas a la familia del ángel donante, que en el momento más doloroso eligió pensar en otros, eligió dar vida, eligió amor”, manifestaron.
Asimismo, remarcaron el valor simbólico y humano del trasplante. “Ese corazón hoy late en Ariana y su ángel vivirá para siempre en ella”, afirmaron, al tiempo que explicaron que ahora comienza una etapa delicada, que requiere cuidados, paciencia y acompañamiento permanente.
En ese marco, pidieron que continúen las muestras de apoyo y las oraciones por la salud de la niña. “Les pedimos, desde lo más profundo del corazón, que sigan orando mucho por Ariana, para que cada pensamiento y cada buena energía la ayuden a salir adelante”, indicaron.
Finalmente, el mensaje incluyó un fuerte llamado a reflexionar sobre la donación de órganos. “No es solo un acto médico, es un acto de humanidad: transformar el dolor en vida y permitir que otra historia continúe. La donación salva vidas y da futuro”, expresaron. “Hoy, gracias a ese acto de amor inmenso, Ariana tiene una nueva oportunidad”, concluyeron.