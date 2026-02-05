María Becerra sorprendió con un cambio de look y revolucionó las redes

La cantante apostó por un rapado lateral que marcó un quiebre con su imagen habitual y fue interpretado por sus seguidores como el inicio de una nueva etapa artística.
El nuevo look de María Becerra generó un fuerte impacto y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales, donde sus seguidores destacaron el cambio como algo más que una decisión estética.
La artista dejó atrás su imagen más reconocida para apostar por una transformación visible y contundente, interpretada por muchos fans como un gesto cargado de significado personal, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
El corte elegido, con rapado lateral, marcó un quiebre respecto de su clásico cabello largo y reforzó una impronta urbana que remitió a sus inicios artísticos en 2019, además de consolidar una nueva etapa en la construcción de su identidad dentro de la escena musical.
Más allá del aspecto visual, el cambio fue leído como una señal de movimiento interno. Para quienes siguen de cerca su carrera, la decisión reflejó el comienzo de un período de mayor libertad estética y una búsqueda renovada en lo personal y artístico.
El entorno cercano de la cantante acompañó y celebró la transformación. Tanto la propia Becerra como su pareja, J Rei, destacaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas y coincidieron en definir el cambio como la llegada de una “nueva versión” de María.