Confirmaron los artistas locales que estarán en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

La Municipalidad de Colón encara la recta final rumbo a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, del 12 al 16 de febrero; en ese marco, se continúa trabajando intensamente en el predio ferial para garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para recibir a artesanos y visitantes. Las tareas de mantenimiento y puesta en valor del espacio general avanzan a ritmo sostenido, asegurando una infraestructura acorde a la magnitud de esta cuadragésima primera edición.

En cuanto al acceso al evento, se confirmó la vigencia de importantes beneficios económicos. Los residentes de Colón mantienen el descuento del 50% en el valor de las entradas, beneficio que se extenderá durante todo el desarrollo de la fiesta. Asimismo, el Banco de Entre Ríos ofrece la posibilidad de adquirir las entradas generales en 6 cuotas sin interés, facilitando la asistencia del público.

Beneficios y acceso al predio

Además de los descuentos mencionados, el municipio recuerda que el bono para el sorteo del automóvil 0km continúa a la venta en Plaza Washington. Por otro lado, buscando integrar a la comunidad con el trabajo artesanal, los días viernes, sábado y domingo el predio abrirá sus puertas en horario matutino, de 10:00 a 13:00 horas, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Grilla de artistas locales

La música será un pilar fundamental de la celebración. Artistas locales y regionales han sido confirmados para compartir escenario con las figuras principales, garantizando una propuesta variada:

- Jueves 12: Tras el Acto de Apertura y la Banda de la Policía, se presentarán Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

- Viernes 13: El rock será protagonista con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, previo a Pier y La Beriso.

- Sábado 14: La movida tropical contará con Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, antes del cierre de Luck Ra.

- Domingo 15: Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson antecederán la presentación de ABEL.

- Lunes 16: El cierre estará a cargo de Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero y La Big Band, junto a La Konga.