La Fiesta de la Artesanía suma una agenda deportiva para disfrutar en Colón

La Fiesta Nacional de la Artesanía incorporará una nutrida agenda de actividades deportivas y recreativas durante febrero. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Colón, busca promover el bienestar, el uso de los espacios públicos y el disfrute en familia.

19 de Enero de 2026
Playas de Colón
Playas de Colón Foto: ilustrativa

La Municipalidad de Colón anunció una agenda deportiva especial que se desarrollará en el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, con el objetivo de complementar la grilla artística y la feria con propuestas vinculadas al deporte, la recreación y la vida saludable.

 

La iniciativa, denominada “Artesanía en Movimiento”, es organizada por la Dirección de Deportes y contempla torneos y competencias destinadas tanto a vecinos como a turistas. Las actividades se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad, como playas, espacios verdes y sedes deportivas, fortaleciendo el encuentro comunitario durante uno de los eventos más convocantes del verano.

Desde el Municipio destacaron que esta agenda permite ampliar la propuesta turística de febrero, sumando opciones para todas las edades y promoviendo la participación activa en entornos naturales y urbanos.

Fechas, sedes e inscripciones

 

La programación se desarrollará durante la primera quincena de febrero e incluirá disciplinas variadas:

Tenis mixto: 3, 4 y 5 de febrero, en Las Cabañas.

Torneo de pádel: 6, 7 y 8 de febrero, categoría Suma 12 (ambas ramas).

Regata: 7 y 8 de febrero, con los recorridos Caraballo–Colón y Costas del Uruguay.

Maratón: 8 de febrero, desde las 8.15, en el Parque Quirós, con distancias participativas y competitivas, además de pruebas especiales sin costo.

Beach vóley: 8 de febrero, en Playa Inkier, modalidad cuartetas mixtas.

Ajedrez: 14 de febrero, en la Casa del Bicentenario.

Beach hockey: 15 de febrero, en Playa Inkier, modalidad Five, con carácter de sede nacional clasificatoria.

Acuatlón: 15 de febrero, en Playa Norte, con formato individual o por equipos.

 

Cada actividad cuenta con inscripciones específicas, algunas presenciales y otras a través de plataformas online, según la disciplina.

Artesanía también en movimiento

 

La agenda deportiva se integra al calendario general de la Fiesta Nacional de la Artesanía, consolidando a Colón como un destino que combina cultura, naturaleza y actividades recreativas. La propuesta busca que el público pueda disfrutar del evento no solo como espectador, sino también como protagonista, en un entorno pensado para compartir en familia y con amigos.

Temas:

Municipalidad de Colón Fiesta de la Artesanía Deportes
