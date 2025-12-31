 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Colón

Están abiertas las inscripciones para la tradicional Maratón de la Artesanía 2026

La Maratón de la Artesanía es una de las pruebas atléticas más emblemáticas de la región. El evento contará con modalidades competitivas y recreativas para todas las edades.

31 de Diciembre de 2025
La maratón se realizará el 8 de febrero
La maratón se realizará el 8 de febrero

La Maratón de la Artesanía es una de las pruebas atléticas más emblemáticas de la región. El evento contará con modalidades competitivas y recreativas para todas las edades.

La Municipalidad de Colón, a través de su área de Deportes, anuncia oficialmente la realización de la Maratón de la Artesanía 2026. Este evento deportivo de gran relevancia para la ciudad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026, consolidándose como un espacio de encuentro para profesionales del running y familias que buscan una actividad recreativa en el marco de nuestra festividad máxima.

 

La jornada dará inicio puntualmente a las 08:15 horas, ofreciendo diferentes niveles de exigencia para garantizar la inclusión de todos los sectores de la comunidad. La organización ha dispuesto un cronograma de inscripción escalonado que busca beneficiar a aquellos competidores que aseguren su lugar con antelación.

 

Modalidades de carrera La competencia principal consistirá en un circuito de 10 kilómetros (10K Competitiva), destinado a corredores experimentados que busquen desafiar sus tiempos. Por otro lado, se desarrollará la instancia de 5 kilómetros (5K Participativa), ideal para quienes deseen realizar el recorrido de manera recreativa. Asimismo, se incluye la Categoría Especial Única y la Maratón Kids de 1 kilómetro, diseñada específicamente para niños y niñas de hasta 12 años.

Costos y cronograma de inscripción

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial encarrera.com.ar/artesania. Los valores establecidos según la fecha de pago son los siguientes:

 

10K Competitiva: $20.000 (diciembre 2025), $23.000 (enero 2026) y $25.000 (febrero hasta el día de la carrera).

 

5K Participativa: $15.000 (diciembre 2025), $17.000 (enero 2026) y $20.000 (febrero hasta el día de la carrera).

 

Categorías sin costo En línea con las políticas de integración de la gestión municipal, la Categoría Especial Única será sin costo, siendo requisito indispensable la presentación del Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.). De igual manera, la Maratón Kids (1KM) será de carácter gratuito para fomentar el deporte en las infancias.

Temas:

maratón Artesanía inscripciones Colón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso