Están abiertas las inscripciones para la tradicional Maratón de la Artesanía 2026

La Municipalidad de Colón, a través de su área de Deportes, anuncia oficialmente la realización de la Maratón de la Artesanía 2026. Este evento deportivo de gran relevancia para la ciudad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026, consolidándose como un espacio de encuentro para profesionales del running y familias que buscan una actividad recreativa en el marco de nuestra festividad máxima.

La jornada dará inicio puntualmente a las 08:15 horas, ofreciendo diferentes niveles de exigencia para garantizar la inclusión de todos los sectores de la comunidad. La organización ha dispuesto un cronograma de inscripción escalonado que busca beneficiar a aquellos competidores que aseguren su lugar con antelación.

Modalidades de carrera La competencia principal consistirá en un circuito de 10 kilómetros (10K Competitiva), destinado a corredores experimentados que busquen desafiar sus tiempos. Por otro lado, se desarrollará la instancia de 5 kilómetros (5K Participativa), ideal para quienes deseen realizar el recorrido de manera recreativa. Asimismo, se incluye la Categoría Especial Única y la Maratón Kids de 1 kilómetro, diseñada específicamente para niños y niñas de hasta 12 años.

Costos y cronograma de inscripción

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial encarrera.com.ar/artesania. Los valores establecidos según la fecha de pago son los siguientes:

10K Competitiva: $20.000 (diciembre 2025), $23.000 (enero 2026) y $25.000 (febrero hasta el día de la carrera).

5K Participativa: $15.000 (diciembre 2025), $17.000 (enero 2026) y $20.000 (febrero hasta el día de la carrera).

Categorías sin costo En línea con las políticas de integración de la gestión municipal, la Categoría Especial Única será sin costo, siendo requisito indispensable la presentación del Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.). De igual manera, la Maratón Kids (1KM) será de carácter gratuito para fomentar el deporte en las infancias.