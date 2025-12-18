Fiesta Nacional de la Artesanía: lanzaron la venta de entradas y de plateas exclusivas para vecinos de Colón

La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón se celebrará del 12 al 16 de febrero de 2026. Los valores de las entradas para los vecinos de Colón tendrán un 50% de descuento con respecto a las generales.
La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más importantes de la región, se llevará a cabo del 12 al 16 de febrero de 2026 en la ciudad de Colón.
En ese marco, la Municipalidad puso a la venta, este jueves, entradas anticipadas y plateas exclusivamente para colonenses, que tienen un 50% de descuento para los residentes locales presentando el DNI. Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en la oficina general, Urquiza y Hernández, hasta el 7 de enero inclusive.
En los próximos días, se habilitarán las entradas generales presenciales y OnLine a través de la Web www.1000tickets.com.ar
Los días habilitados para adquirir plateas y entradas generales para vecinos de Colón serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 de 10 a 17 horas.
Para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, en el año de la madera y 20° Patio de Tallistas, se desarrollará del jueves 12 al lunes 16 de febrero.
Jueves 12
Banda de la Policía de Entre Ríos
Los Musiqueros Entrerrianos
Entrada gratuita
Plateas: $20.000 / $10.000
Viernes 13
La Beriso
Entradas anticipadas: $30.000. Entrada general: $40.000. Colonenses: $20.000
Plateas: $30.000 / $25.000 / $20.000
Sábado 14
Luck Ra
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000
Domingo 15
Abel Pintos
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000
Lunes 16
La Konga
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000
Según informaron organizadores, los menores de 6 a 11 años abonarán $10.000; además, se habilitó la venta de entradas en cuotas con tarjetas del Banco de Entre Ríos hasta en 3 cuotas sin interés.