Fiesta Nacional de la Artesanía: lanzaron la venta de entradas y de plateas exclusivas para vecinos de Colón

La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más importantes de la región, se llevará a cabo del 12 al 16 de febrero de 2026 en la ciudad de Colón.

En ese marco, la Municipalidad puso a la venta, este jueves, entradas anticipadas y plateas exclusivamente para colonenses, que tienen un 50% de descuento para los residentes locales presentando el DNI. Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en la oficina general, Urquiza y Hernández, hasta el 7 de enero inclusive.

En los próximos días, se habilitarán las entradas generales presenciales y OnLine a través de la Web www.1000tickets.com.ar

Los días habilitados para adquirir plateas y entradas generales para vecinos de Colón serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 de 10 a 17 horas.

Para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, en el año de la madera y 20° Patio de Tallistas, se desarrollará del jueves 12 al lunes 16 de febrero.

Jueves 12

Banda de la Policía de Entre Ríos

Los Musiqueros Entrerrianos

Entrada gratuita

Plateas: $20.000 / $10.000

Viernes 13

La Beriso

Entradas anticipadas: $30.000. Entrada general: $40.000. Colonenses: $20.000

Plateas: $30.000 / $25.000 / $20.000

Sábado 14

Luck Ra

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Domingo 15

Abel Pintos

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Lunes 16

La Konga

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Según informaron organizadores, los menores de 6 a 11 años abonarán $10.000; además, se habilitó la venta de entradas en cuotas con tarjetas del Banco de Entre Ríos hasta en 3 cuotas sin interés.