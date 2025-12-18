 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Un niño fue rescatado inconsciente de una pileta en las termas de Federación y permanece internado

Un menor de aproximadamente tres años fue auxiliado tras ser hallado con signos de ahogamiento en un complejo termal. Fue trasladado de urgencia al hospital y derivado a Concordia. 

18 de Diciembre de 2025
Termas de Federación
Termas de Federación Foto: Ilustrativa

Un menor de aproximadamente tres años fue auxiliado tras ser hallado con signos de ahogamiento en un complejo termal. Fue trasladado de urgencia al hospital y derivado a Concordia. 

Un grave incidente se registró en la tarde de este jueves en las termas de Federación, cuando un niño de aproximadamente tres años fue hallado inconsciente en una de las piletas del complejo, con aparentes signos de ahogamiento.

 

Según se informó a Elonce de la Jefatura de Policía, alrededor de las 16.30, personal policial fue comisionado al predio tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un menor en riesgo de vida. Al arribar al lugar, tomaron conocimiento de que el niño había sido rescatado del agua sin conocimiento.

 

De inmediato, el menor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San José. Durante el trayecto, fue acompañado por personal guardavidas del complejo, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

 

Una vez en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas por parte del personal de guardia. Tras la evaluación inicial, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Masvernat de Concordia, donde se le realizarían estudios y tratamientos de mayor complejidad, acorde a su estado de salud. Permanece internado bajo observación.

Temas:

termas Federación nene pileta signos de ahogamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso