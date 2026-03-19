Cesantearon a nueve empleados estatales en Entre Ríos tras sumarios administrativos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso cesantías de empleados estatales tras la finalización de distintos sumarios administrativos. Según pudo saber Elonce, las medidas alcanzaron a personal de áreas de seguridad y del sistema de salud pública.

Los decretos, firmados por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros correspondientes, resolvieron sanciones disciplinarias en función de infracciones a normativas vigentes, principalmente vinculadas al marco de regulación del empleo público y leyes específicas de cada sector.

Cesantías en el ámbito de salud y seguridad

Entre las cesantías, se dispuso la destitución de un efectivo de la Policía de Entre Ríos, tras un sumario iniciado en 2024 por incumplimientos graves a la normativa interna.

En el ámbito sanitario, las medidas alcanzaron a personal del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, del hospital San Martín de Paraná y del hospital Materno Infantil San Roque de la capital entrerriana.

Asimismo, se aplicaron cesantías a trabajadores del Centro de Salud La Bianca, en Concordia, y de la Dirección General de Hospitales del Ministerio de Salud.

Investigación administrativa y sanciones

Los sumarios administrativos que derivaron en las cesantías se iniciaron entre 2023 y 2025, y fueron tramitados en distintas dependencias del Estado provincial.

En todos los casos, las sanciones se fundamentaron en conductas consideradas incompatibles con las obligaciones laborales, entre ellas incumplimientos, inasistencias injustificadas y faltas graves previstas en la normativa vigente.

En uno de los expedientes, la sanción de cesantía no pudo aplicarse de manera efectiva debido a la extinción del vínculo laboral previo, aunque se ordenó dejar constancia en el legajo correspondiente.

Las medidas fueron refrendadas por los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud, según la jurisdicción de cada caso, y forman parte de los mecanismos de control disciplinario del Estado provincial. Elonce.com