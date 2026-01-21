Cesantías y sanciones tras sumario administrativo a agentes del gobierno entrerriano

El Gobierno de Entre Ríos dio por finalizado un sumario administrativo iniciado en 2023 y dispuso cesantías, suspensiones y un sobreseimiento a trabajadores del sistema de salud provincial, según lo establece un decreto publicado en el Boletín Oficial Nro. 28.260.

De acuerdo a la norma, el gobernador Rogelio Frigerio aprobó la conclusión del procedimiento administrativo dispuesto por el Decreto N.º 4972/23 del Ministerio de Salud, tras analizar los hechos investigados y las responsabilidades determinadas en el marco del expediente.

En ese contexto, se resolvió la cesantía de una agente quien se desempeñaba en un cargo de Categoría 7 de la Carrera Administrativa del Hospital “San Miguel” de Bovril. La medida se fundamentó en el incumplimiento de deberes legales previstos en la Ley N.º 9755, marco regulatorio del empleo público provincial.

Asimismo, el decreto dispuso la cesantía de otro agente de Categoría 2 del mismo hospital, por hechos que encuadraron en la misma normativa y causal disciplinaria establecida en la ley de empleo público.

También se resolvió la cesantía de una doctora, quien se desempeñaba como personal suplente común y cumplía funciones como directora Nivel I en el Hospital “San Miguel” de Bovril. En este caso, la sanción se aplicó en virtud de lo establecido en la Ley N.º 9892, correspondiente al régimen jurídico de la carrera profesional asistencial sanitaria.

En cuanto a otras sanciones, el Gobierno provincial impuso una suspensión de 30 días sin goce de haberes de un profesional médico, quien cumplía funciones en los hospitales “San José” de Federación y “Francisco Ramírez” de Feliciano. La medida tuvo en cuenta circunstancias atenuantes y la acreditación parcial de los hechos investigados.

En la misma línea, se aplicó una suspensión de 20 días sin goce de haberes a otro médico, actual director del Centro Asistencial Nivel D “Dr. Faustino García” de Colonia Avigdor, también por acreditación parcial de las conductas analizadas en el sumario.

Por otra parte, el decreto dispuso el sobreseimiento de un profesional del Hospital “Delicia C. Masvernat” de Concordia, al no haberse comprobado los hechos que se le imputaban en el procedimiento disciplinario.

La norma fue refrendada por el ministro secretario de Estado de Salud y ordenó su comunicación, publicación y archivo, dando así por concluido el proceso administrativo iniciado en el ámbito del Ministerio de Salud provincial.