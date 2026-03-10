El Municipio avanza con organizaciones comunitarias en el Plan Urbano Ambiental

El tercer encuentro de trabajo participativo junto a instituciones públicas y organizaciones comunitarias permitió afianzar un espacio colectivo para construir políticas de desarrollo territorial en términos ambientales y urbanísticos.
El tercer encuentro de trabajo participativo junto a instituciones públicas y organizaciones comunitarias permitió afianzar un espacio colectivo para construir políticas de desarrollo territorial en términos ambientales y urbanísticos. Fue en el CIC de la Floresta.
“Acercamos la propuesta para que los vecinos puedan comentar, participar e interiorizarse respecto del Plan Urbano Ambiental”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. “La idea es generar políticas de Estado, por lo cual cuando mayor participación y consenso tengamos, más elocuente y sostenible va a ser la propuesta”, argumentó.
El coordinador de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Neri Ribero, valoró el aporte de las distintas expresiones ciudadanas. “Convocamos a los vecinos para transmitirles la importancia de tener un Plan Urbano Ambiental, escucharlo e instar a que hagan aportes rumbo a las jornadas centrales en el mes de abril”, aseguró.
En esta instancia, estuvieron presentes instituciones públicas y organizaciones comunitarias de la zona oeste: Grupo Scout Exploradores del Inmaculado Corazón de María; Merendero La Nelly de Bajada Grande; las comisiones vecinales de Puerto Viejo, Gaucho Rivero, Croacia Sur; las escuelas Soler, Guadalupe y La Delfina; los Merenderos Duendecitos Descalzos, Grillito Verde y Boina de Vasco; la comisión administradora del SUM de Anacleto Medina; Jardín Mojarritas; Fundación Eco Urbano; la comisión administradora del SUM San Jorge, CIC La Floresta y el Museo Puerto Memoria.
Participaron de la actividad también las subsecretarías de Planificación, Alejandra Flores, y de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella; la directora de Museo y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler; el coordinador General de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa y Germán González Elsesser, del área de Planificación Urbana Ambiental.