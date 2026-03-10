 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Tercer encuentro de trabajo

El Municipio avanza con organizaciones comunitarias en el Plan Urbano Ambiental

10 de Marzo de 2026
Tercer encuentro de trabajo.
Tercer encuentro de trabajo. Foto: (MdP).

El tercer encuentro de trabajo participativo junto a instituciones públicas y organizaciones comunitarias permitió afianzar un espacio colectivo para construir políticas de desarrollo territorial en términos ambientales y urbanísticos. Fue en el CIC de la Floresta.

 

“Acercamos la propuesta para que los vecinos puedan comentar, participar e interiorizarse respecto del Plan Urbano Ambiental”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. “La idea es generar políticas de Estado, por lo cual cuando mayor participación y consenso tengamos, más elocuente y sostenible va a ser la propuesta”, argumentó.

 

El coordinador de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Neri Ribero, valoró el aporte de las distintas expresiones ciudadanas. “Convocamos a los vecinos para transmitirles la importancia de tener un Plan Urbano Ambiental, escucharlo e instar a que hagan aportes rumbo a las jornadas centrales en el mes de abril”, aseguró.

 

En esta instancia, estuvieron presentes instituciones públicas y organizaciones comunitarias de la zona oeste: Grupo Scout Exploradores del Inmaculado Corazón de María; ⁠Merendero La Nelly de Bajada Grande; las comisiones vecinales ⁠de Puerto Viejo, Gaucho Rivero, Croacia Sur; ⁠las escuelas Soler, Guadalupe y La Delfina; los ⁠Merenderos Duendecitos Descalzos, Grillito Verde y Boina de Vasco; la comisión administradora del SUM de Anacleto Medina; Jardín Mojarritas; ⁠Fundación Eco Urbano; la comisión administradora del SUM San Jorge, CIC La Floresta y el Museo Puerto Memoria.

 

Participaron de la actividad también las subsecretarías de Planificación, Alejandra Flores, y de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella; la directora de Museo y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler; el coordinador General de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa y Germán González Elsesser, del área de Planificación Urbana Ambiental.

