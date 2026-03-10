Iluminarán el río Paraná: preparan la tercera edición de la travesía acuática “Bichito de Luz”

REDACCIÓN ELONCE
La tercera edición de la travesía acuática “Bichito de Luz” se realizará el 28 de marzo en Paraná. "Quedan muy pocos cupos", afirmaron a Elonce desde la organización.
La tercera edición de la travesía acuática Bichito de Luz se realizará el 28 de marzo en Paraná con luces LED y participación de nadadores locales y regionales. Los organizadores confirmaron que la largada será desde el balneario Thompson hasta la playa del Club Atlético Estudiantes.
Viviana Paiva, responsable del evento, detalló que el evento contará con 50 nadadores de todas las edades, incluyendo participantes de otras regiones y nadadores de renombre que recientemente han competido en Paraná. “Es hermoso cumplir los deseos con personas que te siguen la misma locura”, destacó al referirse a la experiencia única que propone la travesía.
Los interesados aún pueden anotarse, aunque los cupos son limitados. “Fíjense que en el Instagram de “Tírate al río”, ahí está toda la información. Quedan muy pocos cupos”, explicó la organizadora.
Luces LED y logística nocturna
Cada participante contará con luces LED que funcionan bajo el agua durante toda la travesía. Se estima que la competencia comenzará puntualmente a las 19:30, mientras que la concentración será a las 17:30 en el Thompson para entregar el material a los nadadores.
Durante la largada estará presente el locutor Pablo Farías y luego se hará entrega de medallas a todos los participantes. Paiva adelantó que también habrá “otra sorpresita más en el tercer tiempo”, buscando brindar una experiencia inolvidable para todos.
La travesía cubrirá 2.500 metros en su formato casi nocturno, transformando a los nadadores en verdaderos “bichitos de luz” que iluminarán el río Paraná durante el recorrido.
Experiencia y participación
La iniciativa busca combinar deporte, espectáculo y diversión. Los nadadores locales y los visitantes podrán vivir una experiencia que difícilmente se repita, sumando adrenalina y color al río.
El evento promete consolidarse como uno de los más llamativos del calendario deportivo de Paraná, integrando a familias, nadadores y espectadores en una noche llena de luces y emociones.