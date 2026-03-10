La comunidad educativa de la Escuela Guadalupe reclama la apertura de tres cursos

La comunidad educativa de la Escuela Guadalupe llevó adelante este martes una actividad en el patio del establecimiento con el objetivo de visibilizar un reclamo vinculado a la organización de los cursos para el ciclo lectivo. Docentes, estudiantes y familias solicitan la apertura de tres divisiones que, según indicaron, dejarían de funcionar si no se revierte la decisión administrativa.

El pedido se centra en la habilitación de Primero E, Cuarto C y Quinto C, cursos que actualmente no están confirmados para este año. Desde la institución advierten que la falta de estas divisiones generaría una reorganización que implicaría fusionar grupos de estudiantes, aumentando significativamente la cantidad de alumnos por aula.

Durante la jornada, integrantes de la comunidad educativa realizaron una clase pública y difundieron información sobre la situación para intentar sumar respaldo al reclamo.

Preocupación por la cantidad de estudiantes por aula

Adrián López, docente de historia del establecimiento, explicó a Elonce que el cierre de cursos generaría cambios que impactan tanto en las condiciones de aprendizaje como en la situación laboral de algunos docentes.

“La situación es que hay tres cursos que están cerrando: primero E, cuarto C y quinto C. Lo que hacen es tomar a los alumnos que pertenecen a esos cursos y sumarlos a otros grupos”, señaló.

Escuela Guadalupe. Foto: Elonce.

En este contexto, manifestó: “Te encontrás con cursos que pasan a tener cerca de 40 alumnos. En esas condiciones se hace difícil sostener el trabajo pedagógico”.

Además, indicó que el reclamo busca visibilizar lo que consideran una problemática vinculada a las políticas educativas. “Decidimos hacer una actividad para contar la historia de la escuela y explicar por qué pedimos la apertura de esos cursos”, agregó.

Una institución con fuerte arraigo barrial

Durante la actividad también se recordó el origen de la Escuela Guadalupe, que surgió a partir de la organización de vecinos de distintos barrios de Paraná.

Según relató López, el establecimiento comenzó a funcionar en espacios prestados antes de contar con el edificio actual. “La escuela nació gracias al esfuerzo de vecinos de distintos barrios que se organizaron para que hubiera una institución educativa en la zona”, explicó.

Adrán López, docente de historia, y Silvana Ramírez, mamá de una alumna. Foto: Elonce.

En ese sentido, remarcó que el pedido actual busca mantener las condiciones que permitan sostener el funcionamiento del establecimiento. “Hoy las condiciones edilicias están dadas. Lo que falta es la decisión de abrir esos cursos”, sostuvo.

La mirada de las familias

Durante la jornada también participaron familiares de estudiantes que expresaron su preocupación por la situación. Silvana Ramírez, madre de una alumna que cursa en la institución, describió las dificultades que atraviesan actualmente algunos cursos.

“Los chicos están muy apretados en el aula. Mi hija me cuenta todos los días que están todos juntos en el mismo espacio”, señaló.

La mujer explicó que, ante la falta de lugares, algunos estudiantes llegan temprano para asegurarse un banco. “Ella viene temprano para poder tener su lugar. Lo que pedimos es que se abra otro curso para que los chicos puedan estar cómodos para estudiar”, afirmó.

Las familias que participaron de la actividad manifestaron su intención de continuar con el reclamo hasta obtener una respuesta que permita reorganizar los cursos dentro de la Escuela Guadalupe y mejorar las condiciones de cursado para los estudiantes.