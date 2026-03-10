Avanzan obras de bacheo y reparación de calles en distintos sectores de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Municipio ejecuta trabajos en varios puntos de la ciudad dentro del plan “Calle a calle”. Las tareas incluyen bacheo, reparación de cañerías y mantenimiento de la trama vial para mejorar la circulación, supo Elonce.
Avanzan las obras de bacheo y reparación de calles en distintos sectores de la ciudad en el marco del plan municipal “Calle a calle”, que busca recuperar la trama vial tras el deterioro generado por el tránsito vehicular y las recientes lluvias. Las tareas se realizan actualmente en distintos puntos con tres frentes de obra abiertos que incluyen intervenciones viales y trabajos vinculados al sistema sanitario.
El secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó a Elonce que el programa contempla acciones simultáneas en diferentes sectores. Según detalló el funcionario, uno de los frentes está destinado a la reparación de pavimento en el sector oeste de la ciudad y otro se concentra en el sector este. El tercer frente corresponde a lo que se denomina "Saneamiento profundo", que incluye reparaciones en redes de agua y cloacas antes de ejecutar el bacheo definitivo.
En la oportunidad, el funcionario explicó que, muchas veces, los baches se generan por problemas en cañerías subterráneas que deben repararse previamente. De hecho, uno de los puntos donde actualmente se realizan trabajos es avenida Ramírez, uno de los corredores principales de circulación en la capital entrerriana.
En ese sector se ejecutan tareas de reparación del pavimento de hormigón luego de intervenciones recientes en cañerías. “Hace poco se reparó una cañería de gran diámetro y ahora se están realizando las tareas para restituir el pavimento de cemento”, indicó.
15 frentes de obras simultáneas
De acuerdo con lo informado, actualmente hay alrededor de 15 frentes de intervención entre trabajos en asfalto y pavimento rígido. Las tareas se desarrollarán desde este martes y hasta el jueves con el objetivo de avanzar rápidamente en la recuperación de calles.
El funcionario explicó que las lluvias intensas registradas recientemente generaron un deterioro significativo en la infraestructura vial. “Con las lluvias que estamos teniendo, hay un deterioro importante y la idea es intervenir rápido para evitar daños mayores”, sostuvo.
Prioridades de intervención
El municipio definió prioridades para ejecutar las obras en función del tránsito y la circulación del transporte público. En primer lugar se atienden las calles por donde circulan colectivos y las arterias de mayor flujo vehicular. También se trabaja en corredores principales que conectan los accesos a la ciudad.
Además, se intervienen cuadrantes específicos donde se detecta un mayor deterioro de la calzada, como en barrio San Agustín, calle Candioti y avenida Ramírez hacia el este donde se ejecutan reparaciones vinculadas tanto al pavimento como a redes de servicios.