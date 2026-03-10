 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El CEMI inició un nuevo ciclo lectivo y fortalece las políticas de inclusión del Municipio

Fue con un acto de bienvenida y la participación de estudiantes, docentes, autoridades y familias. El espacio ubicado en calle Juan Báez 2200 brinda formación, contención e inclusión a jóvenes y adultos con discapacidad. Para el ciclo lectivo 2026 se inscribieron 75 estudiantes.

10 de Marzo de 2026

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, Rubén Clavenzani, fue parte de la actividad y destacó el inicio de un nuevo año de trabajo, además de valorar el compromiso de toda la comunidad educativa.

“Se inicia el ciclo lectivo de este vínculo de enseñanza formal y no formal que sostiene el municipio. Esto se construye con el esfuerzo del privado y del público. Es un lugar modelo que hay que mantenerlo y ampliarlo cada año aportando algo nuevo”, expresó el funcionario.

Por su parte, la directora general de Políticas de Integración y Discapacidad, Cristina Ripari, puso de relieve el tiempo de trabajo del CEMI en la ciudad: “este año el CEMI cumple 31 años trabajando por la inclusión, apostando a verdaderas propuestas laborales para los chicos y pasantías. No son tiempos fáciles, pero este año nos ponemos más fuertes y apostamos a sostener y a dar más para lograr un 2026 fecundo y próspero”.

La coordinadora del Área de Discapacidad de la Municipalidad, Sandra Bordón, explicó que el CEMI forma parte de una política pública que se sostiene con el trabajo conjunto del municipio y la comunidad. “Se trata de una política dentro del área de discapacidad que desarrolla el municipio, apoyada por la comunidad, las redes territoriales, la cooperadora, padres y allegados”, expresó.

La funcionaria detalló que por la mañana se desarrollarán talleres de formación laboral y por la tarde se realizarán otras propuestas orientadas a la contención y el desarrollo personal.

